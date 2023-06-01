大英図書館で2000億円超の再開発　日本企業が手がけ2032年完成予定　日本式の地鎮祭も

ロンドンの大英図書館で、日本企業が手がける大規模な再開発が始まりました。

大英図書館は、1億7000万点を超える資料を所蔵し、年間約120万人が訪れるイギリスの国立図書館です。

21日には着工式が行われ、オランダの神社で宮司を務めるポール・ド・レオさんによる日本式の地鎮祭も行われました。

今回のプロジェクトでは、三井不動産が、大英図書館の拡張部分に加え、ラボやオフィスなどが入る地上11階建ての建物を建設します。

総事業費は2000億円を超え、2032年の完成を目指しています。

大英図書館の拡張部分には、新たなギャラリーやイベントスペースのほか、緑豊かな広場や中庭、新しい入口なども整備される予定で、より多くの人が利用できる開かれた空間へと生まれ変わります。

建設地があるキングスクロス周辺は、かつて鉄道や工場が集まった地域ですが、大規模な再開発が進み、現在は大学や研究機関、世界的な企業などが集まるエリアとして注目されています。

また、ロンドン、オックスフォード、ケンブリッジを結ぶ一帯は、「ゴールデントライアングル」と呼ばれ、世界有数の大学や研究機関、製薬会社などが集まっています。

ライフサイエンスやAIなどの研究開発拠点としても注目されていて、今回の開発では、図書館の機能を拡充するとともに、研究機関や企業などが交流できるスペースも整備される予定です。

2032年の完成に向け、大英図書館を中心とした新たな文化や研究の拠点づくりが進められます。