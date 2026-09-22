『ぐらんぶる』第4期制作決定 伊織をめぐる恋のバトル過熱化？
テレビアニメ『ぐらんぶる』第4期が制作されることが決定した。あわせてビジュアルが公開された。
【画像】美ボディ強調！公開された『ぐらんぶる』ヒロインのビジュアル
公開されたSeason 4制作決定ビジュアルでは、伊織をめぐる恋のバトルの過熱化を予感させる内容になっている。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1100万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
【画像】美ボディ強調！公開された『ぐらんぶる』ヒロインのビジュアル
公開されたSeason 4制作決定ビジュアルでは、伊織をめぐる恋のバトルの過熱化を予感させる内容になっている。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1100万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
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