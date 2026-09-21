飲酒運転に巻き込まれ男児死亡「お酒の影響で踏み間違えた」 福岡市
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「飲酒運転に巻き込まれ男児死亡『お酒の影響で踏み間違えた』」についてお伝えします。
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福岡市の県道。複数台のバイクが通過した少し後を、走って行った黒い車によって、事故は起きたとみられます。
20日午前11時すぎ、目撃した女性から「バイクなどが絡む事故、男児が意識不明」と110番通報がありました。
警察によりますと、糸島市から福岡市方面へ走っていた車。前を走っていたバイクが減速したところに突っ込んだといいます。2人乗りだった1番後ろのバイクは転倒し、その前のバイクも巻き込まれ転倒。車に追突されたバイクが弾みで近くを歩いていた3歳の男の子にぶつかったということです。
男の子は意識不明の状態で病院へ搬送。21日朝、死亡が確認されました。男の子は大分県に住む大山晴瑠ちゃん3歳。晴瑠ちゃんの両親など5人もケガをしているということです。
警察は、車を運転していた無職の大神正治容疑者（68）を危険運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。呼気からは1リットルあたり0.99ミリグラムのアルコールが検出された大神容疑者。交通事故調査解析事務所・熊谷宗徳代表によりますと、事故直前まで飲み続けていないと出ない数値だということです。大神容疑者は調べに対し、「お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えた」と容疑を認めています。警察は、容疑を危険運転致死傷の疑いに切り替えて捜査する方針です。