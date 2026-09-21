いつもおうちで飼い主さんのことを待ってくれている猫ちゃん。外から帰ってきた時に猫ちゃんにお出迎えしてもらったら、1日の疲れも吹き飛んでしまうという人も多いことでしょう。そんな癒やし効果抜群の猫ちゃんですが、時には帰宅直後の飼い主さんを泣かせてしまうこともあるようで…？思わず飼い主さんが涙してしまった衝撃の光景には、「お留守の間にいっぱい仕事してくれましたねｗ」「大満足のお顔」と反響が寄せられることに。投稿は327万表示を超えて、笑いと同情の声が寄せられることとなりました。

【写真：帰宅したら、棚の上にいた猫→『床』を見ると…泣きたくなる『まさかの光景』】

帰宅直後のお部屋の光景に、思わず『号泣』

おうちに帰ってきたところ、思わず涙してしまう光景が広がっていたと反響を呼んでいるのは、Xアカウント『くじゃちまる』に投稿された、ある日の光景。その日、飼い主さんがおうちに帰ってきたところ、棚の上に愛猫のロシアンブルーちゃんが立っていたそう。

まずは猫ちゃんに「ただいま」と挨拶をする飼い主さんですが、飼い主さんはそのとき思わず泣きそうになってしまったとのこと。なぜなら…床の上には、棚に置いてあったはずの大量の袋が散らばっていたから！

帰宅直後にそんな光景が広がっていたら、思わず膝から崩れ落ちてしまいそうです。

そんな飼い主さんの気持ちを察してか、猫ちゃんは飼い主さんにお腹を向けてコテンと寝転び始めたそう。もしかしたら、悪いことをしてしまったと、どことなく分かっているのでしょうか？反省しているような猫ちゃんの様子に、愛でたい気持ちと絶望が入り交じった何とも言えない感情が込み上げてきてしまいます。

そんな衝撃の光景には、「『棚卸ししておきました』の顔ｗ」「てへぺろしてるｗ」と、温かな笑いと同乗の声が寄せられることに。「うちは帰ったら電子レンジが逆さになってました」と、さらなる絶望を経験した人からの報告も寄せられています。

急遽、対策を練る飼い主さん

この日は想像を絶する光景を目の当たりにすることになった飼い主さん。以前にも棚の上にあったはずのものが落ちていたことがあったため、飼い主さんは急遽、対策を練ることに。

床に落ちてしまった袋をカゴの中に入れ、その上から布を被せて即席カバーを作ってみたとのこと。これできっと、しばらくの間は平和に過ごせることでしょう。

Xアカウント『くじゃちまる』では、そんな驚きを提供してくれた猫ちゃんの日頃の様子や、飼い主さんの日常のポストが投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「くじゃちまる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。