長男くんが部活の朝練に行こうとしたら、大型犬が「行かないで」と訴えて…？可愛すぎる引き止め方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破。「たまらん」「魔性さを感じます笑」といった声が寄せられています。

【動画：朝、部活で学校へ向かう長男→大型犬が『どうしても行ってほしくない』と訴え…行きたくなくなる『上目遣い作戦』】

学校に行く長男くんを引き止めたくて…

Instagramアカウント「momiji051119」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「もみじ」ちゃんの愛おしい行動です。ある日、長男くんが部活の朝練に参加するために学校に向かおうとしていたら、もみじちゃんが「行かせない！」と廊下に伏せて通せんぼしたそう。

長男くんが撫でて機嫌を取ろうとしても、どいてくれる気配がないもみじちゃん。ムスッとしたお顔で登校を阻止する姿から、一日中一緒にいたいくらい長男くんが大好きなのだということが伝わってきます。

大型犬の上目遣い作戦が可愛すぎる！

このままでは朝練に遅れてしまうので、長男くんはもみじちゃんをまたいで玄関へ。するともみじちゃんは「何！？」と動揺を見せた後で、床にあごをつけてうつ伏せに。

そして長男くんを上目遣いでチラチラ見て、「本当にもう行っちゃうの？行かないでよ～」と訴えたとか。あざと可愛すぎる行動に、キュンとせずにはいられません！こんな風に引き止められたら、朝練をサボりたくなってしまいそうです…。

長男くんももみじちゃんと離れがたくなって、「行ってくるね」ともう一度頭をナデナデしてから、心を鬼にして家を出たといいます。もみじちゃんは寂しそうなお顔をしていたものの、少しだけ引き止められたことで満足したらしく、最後は大人しく見送ってくれたそうですよ。

この投稿には「上目遣い可愛い」「お兄ちゃん大好きなんですね！」「こんな顔されたら行けなくなっちゃう（笑）」「後ろ髪ひかれるどころかごっそり抜けますね～」といったコメントが寄せられています。

大型犬と2人のお兄ちゃんの日常

一家の末っ子であるもみじちゃんは家族みんなに可愛がられており、特に長男くんはまるで赤ちゃんを相手にするかのように優しく接してくれるのだとか。そして次男くんも勉強をしながら足で撫でてあげたり絵本の読み聞かせをしたりして、もみじちゃんに全力で愛情を注いでいるそう。

素敵なお兄ちゃんが2人もいて、もみじちゃんは幸せですね！これからももみじちゃんとご家族が、愛と笑顔に溢れた日々を過ごせますように。

もみじちゃんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「momiji051119」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「momiji051119」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。