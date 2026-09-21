【吉野家】大人気メニュー「厚切り豚角煮定食」が夜限定復活！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「美味しすぎる！！」
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、YouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」にて、「【吉野家】大人気メニュー「厚切り豚角煮定食」が夜限定で復活！おかわり無料のご飯で自由に食べ放題したら最高に美味しくてヤバすぎた！【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、吉野家で夜限定として復活を遂げた「厚切り豚角煮定食」を実食し、その圧倒的なクオリティとコストパフォーマンスの高さを伝えている。
山崎が注文したのは、前回発売時に売り切れが続出したという「厚切り豚角煮定食」。運ばれてきた大きな角煮に箸を入れると、力を入れずともスッと切れる柔らかさに驚きの表情を浮かべる。実食すると、「ホロホロ解ける赤身とトロトロ蕩ける脂身」と表現し、極上の柔らかさと生姜風味の甘辛だれを絶賛した。
さらに、定食に添えられた「ねぎラー油」をご飯と角煮に絡めて食べ進めると、「繊細な味わいの豚角煮とねぎラー油はベストパートナー」と高く評価。シャキシャキとしたネギの食感とニンニクのパンチが加わることで、ご飯が何杯あっても足りないほど食欲が刺激される様子を見せた。
1杯目のご飯をあっという間に完食した山崎は、無料のおかわりサービスを利用して2杯目に突入する。残った大きな角煮をご飯の上に乗せ、上からねぎラー油とたっぷりのタレをかけた「角煮大噴火丼」を自作。和からしを使った味変も楽しみつつ、1つの定食で2通りの食べ方を満喫した。
ブロック肉からホロホロに煮込む手間を考えると、約1000円でこのクオリティの角煮とおかわり自由のご飯が楽しめるのは破格であると言える。夜遅くに疲れた体を癒やしたい時や、ガッツリと肉を味わいたい時に、その圧倒的なコストパフォーマンスを体験してみてはいかがだろうか。
山崎が注文したのは、前回発売時に売り切れが続出したという「厚切り豚角煮定食」。運ばれてきた大きな角煮に箸を入れると、力を入れずともスッと切れる柔らかさに驚きの表情を浮かべる。実食すると、「ホロホロ解ける赤身とトロトロ蕩ける脂身」と表現し、極上の柔らかさと生姜風味の甘辛だれを絶賛した。
さらに、定食に添えられた「ねぎラー油」をご飯と角煮に絡めて食べ進めると、「繊細な味わいの豚角煮とねぎラー油はベストパートナー」と高く評価。シャキシャキとしたネギの食感とニンニクのパンチが加わることで、ご飯が何杯あっても足りないほど食欲が刺激される様子を見せた。
1杯目のご飯をあっという間に完食した山崎は、無料のおかわりサービスを利用して2杯目に突入する。残った大きな角煮をご飯の上に乗せ、上からねぎラー油とたっぷりのタレをかけた「角煮大噴火丼」を自作。和からしを使った味変も楽しみつつ、1つの定食で2通りの食べ方を満喫した。
ブロック肉からホロホロに煮込む手間を考えると、約1000円でこのクオリティの角煮とおかわり自由のご飯が楽しめるのは破格であると言える。夜遅くに疲れた体を癒やしたい時や、ガッツリと肉を味わいたい時に、その圧倒的なコストパフォーマンスを体験してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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