谷まりあ、ボディライン際立つ白ドレス姿 ファン「女神様」「美しい」
モデルでタレントの谷まりあのスタッフ公式Instagramが20日に更新。新人発掘オーディションでプレゼンターを務めた際のオフショットを公開し、エレガントなドレス姿に反響が寄せられている。
【別カット】谷まりあ、白のロングドレスで魅せる抜群スタイル 美しい全身ショット（全3枚）
谷は同日、所属事務所のプラチナムプロダクションが主催した次世代スター発掘オーディション「PLATINUM NEW STAR PROJECT」の最終発表イベントに登壇。投稿では「事務所の先輩として、プレゼンターを務めさせて頂きました！」と報告し、「皆さんの今後の活躍が楽しみですね」と期待を寄せた。
公開された写真で谷は、光沢のある白のホルターネックドレスを着用。肩や腕を大胆に見せたデザインと、体のラインに沿うロング丈のシルエットが、抜群のスタイルを一層引き立てている。
この投稿にファンからは「女神様、凄く奇麗だね～」「とにかくかわいい」「めちゃくちゃ可愛い」「美しいー」などの声が寄せられている。
■谷 まりあ（たに まりあ）
1995年7月28日生まれ。東京都出身。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）出川ガールズ、Abema／Netflix『恋愛ドラマな恋がしたい』レギュラーMCなど、数々の番組に出演。
引用：「谷まりあ Official Staff」Instagram（@maria__staff）
【別カット】谷まりあ、白のロングドレスで魅せる抜群スタイル 美しい全身ショット（全3枚）
谷は同日、所属事務所のプラチナムプロダクションが主催した次世代スター発掘オーディション「PLATINUM NEW STAR PROJECT」の最終発表イベントに登壇。投稿では「事務所の先輩として、プレゼンターを務めさせて頂きました！」と報告し、「皆さんの今後の活躍が楽しみですね」と期待を寄せた。
この投稿にファンからは「女神様、凄く奇麗だね～」「とにかくかわいい」「めちゃくちゃ可愛い」「美しいー」などの声が寄せられている。
■谷 まりあ（たに まりあ）
1995年7月28日生まれ。東京都出身。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）出川ガールズ、Abema／Netflix『恋愛ドラマな恋がしたい』レギュラーMCなど、数々の番組に出演。
引用：「谷まりあ Official Staff」Instagram（@maria__staff）