吉岡里帆＆奈緒、共演シーンは「ほぼ無かった」 それでも感じた“見えない絆”
俳優の吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』（9月25日公開）から、二人が撮影中の心境や互いへの思いを語るインタビュー映像が公開された。共演場面が限られるなか、それぞれの場所で感じていた“見えない絆”を明かしている。
【動画】吉岡里帆＆奈緒のインタビュー映像（短尺版）
本作は、佐野広実の同名小説を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられずにいる女性たちの決断を描く。
吉岡が演じる紀子は、夫からの暴力に苦しんだ末に「おうち」へたどり着き、その場所を守ろうとする女性。一方、奈緒演じる刑事・薫も、警察庁に勤める夫から暴力を受けながら、「おうち」に隠された秘密を追っていく。
同じ痛みを抱えながら、「おうち」を守る側と追う側に分かれる2人。吉岡は紀子の心境について、「初めは『おうち』を守りたい一心で薫を追い出そうとするのですが、だんだん『こちら側の人なんじゃないか？』と気づいていく感情の変化があります」と説明する。
撮影では奈緒との共演場面がほとんどなかったというが、「2人のシーンでは自然と涙が出るほど“見えない絆”でつながっていて、『奈緒さんも戦っている、私も頑張ろう』と思える存在でした」と信頼を語った。
一方の奈緒は、周囲の理解を得られないまま事件を追う薫について、「薫のシーンでは孤独を感じることが多かったんですよ。周囲に同意してくれる人がいない中で、一人で行動しないといけなくて、そこがすごく苦しかった」と振り返る。
それでも撮影を乗り越えられた理由として、吉岡の存在を挙げ、「自分が知らない時間にも、吉岡さんが紀子として戦っているのを感じていた。薫の孤独に耐えられたのは、吉岡さんと『おうち』が心の中にずっといてくれたからです」と明かしている。
映画公式YouTubeチャンネルでは、吉岡と奈緒それぞれのロングインタビューも公開。風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、北村匠海、原嘉孝（timelesz）ら共演者との撮影エピソードや、作品への思いを語っている。
また、本作が「第46回ハワイ国際映画祭」のSpotlight On Japan部門に正式出品されることも決定した。現地時間10月28日と30日に、米ハワイ州のConsolidated Theatres Kahala（コンソリデーテッド・シアターズ・カハラ）で上映される。
【動画】吉岡里帆＆奈緒のインタビュー映像（短尺版）
本作は、佐野広実の同名小説を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられずにいる女性たちの決断を描く。
同じ痛みを抱えながら、「おうち」を守る側と追う側に分かれる2人。吉岡は紀子の心境について、「初めは『おうち』を守りたい一心で薫を追い出そうとするのですが、だんだん『こちら側の人なんじゃないか？』と気づいていく感情の変化があります」と説明する。
撮影では奈緒との共演場面がほとんどなかったというが、「2人のシーンでは自然と涙が出るほど“見えない絆”でつながっていて、『奈緒さんも戦っている、私も頑張ろう』と思える存在でした」と信頼を語った。
一方の奈緒は、周囲の理解を得られないまま事件を追う薫について、「薫のシーンでは孤独を感じることが多かったんですよ。周囲に同意してくれる人がいない中で、一人で行動しないといけなくて、そこがすごく苦しかった」と振り返る。
それでも撮影を乗り越えられた理由として、吉岡の存在を挙げ、「自分が知らない時間にも、吉岡さんが紀子として戦っているのを感じていた。薫の孤独に耐えられたのは、吉岡さんと『おうち』が心の中にずっといてくれたからです」と明かしている。
映画公式YouTubeチャンネルでは、吉岡と奈緒それぞれのロングインタビューも公開。風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、北村匠海、原嘉孝（timelesz）ら共演者との撮影エピソードや、作品への思いを語っている。
また、本作が「第46回ハワイ国際映画祭」のSpotlight On Japan部門に正式出品されることも決定した。現地時間10月28日と30日に、米ハワイ州のConsolidated Theatres Kahala（コンソリデーテッド・シアターズ・カハラ）で上映される。