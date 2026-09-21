「酒の影響で…」68歳男を逮捕　事故に3歳の男の子が巻き込まれ死亡　前を走っていた大型バイクに追突、バイクが歩道に　福岡市

福岡市で20日、酒に酔って運転し事故を起こした男が逮捕されました。

近くにいた男の子が巻き込まれ、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

FNNが入手した事故直前の映像には、画面右から数台のバイクが走ってきた4秒ほどあと、黒い軽自動車が走り抜けていく様子が映っています。

事故を起こした車です。

逮捕された運転手の男は、酒に酔った状態で、制限速度を超えて走行していた可能性があることが分かりました。

この直後、軽自動車は前の大型バイクに追突。

バイクははずみで歩道に突っ込み、大山晴瑠ちゃん（3）にぶつかりました。

事故直後に通りかかった人：

来たときにはバイクが倒れていた。子どもがもう意識がなかった。

晴瑠ちゃんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、21日午前、死亡が確認されました。

シルバーウィーク2日目の20日、福岡市で起きた事故。

警察は、軽自動車を運転していた無職の大神正治容疑者（68）を危険運転致傷の疑いで現行犯逮捕。

大神容疑者の呼気からは、基準値を大幅に超えるアルコールが検出されました。

さらに捜査関係者によりますと、大神容疑者は事故直前、制限速度40kmの道路を速度超過して運転していた可能性があることが新たに分かりました。

大神容疑者は「お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えてしまいました」と話していて、警察は危険運転致死傷容疑に切り替え捜査する方針です。