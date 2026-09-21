関東や伊豆諸島などに大雨をもたらしている大型で強い台風25号は、現在、関東甲信地方に最も接近しています。千葉県では冠水や土砂崩れなどが発生しています。千葉県大網白里市から最新情報をお伝えします。

大網白里市です。こちらのコンビニエンスストアの駐車場が冠水してしまっています。ここは、先月の千葉豪雨、そして、今月13日の大雨でも冠水しました。近所の人によると、午前7時半にはすでに冠水していたということです。

そして、コンビニエンスストアの向かい側にあるラーメン店の敷地内も冠水してしまっています。周辺の用水路があふれてしまって、被害が繰り返されているということです。

田んぼも水で覆われています。車も水没してしまっています。

千葉県では、佐倉市で家の裏山の土砂が崩れて1棟が全壊するなど、住宅被害が8棟確認されています。

また、交通にも影響が出ていて、JR東日本は、木更津市内で線路が冠水した影響などで、JR久留里線で終日運転を取りやめているほか、総武本線の佐倉駅から銚子駅の間や内房線君津駅から安房鴨川駅の間など、終日運転を取りやめています。

さらに、東京湾アクアライン連絡道の袖ケ浦インターと圏央道の東金ジャンクションの間など、千葉県内の高速道路の複数の区間が通行止めとなっています。