ミュージカル『ケロロ軍曹』開幕 田村升吾「侵略される準備をしておくであります！」
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』が、9月18日より東京・日本青年館ホールにて開幕。キャストからのコメントが到着した。
【動画】一体どんなミュージカルに？ 『ケロロ軍曹』ゲネプロ映像
本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」主宰の川尻恵太、音楽はYu（vague）が手がける。
ケロロ軍曹役の田村升吾は、「『ケロロ軍曹』という原作に最大限のリスペクトと愛を持って全員で向き合ってきた稽古期間でした。笑って泣けて笑えて、間違いなく面白いものに仕上がっています」と自信。「ケロロ軍曹として怠惰で怠けながらもみんなを惹きつける隊長として作品を引っ張って行こうと思います。侵略される準備をしておくであります！」と呼びかけた。
タママ二等兵役の大友至恩は、「ここまでカンパニーでたくさん笑って、たくさん試して、悩みながらも前向きに稽古を重ねてきました！ 大好きな『ケロロ軍曹』の世界で、タママ二等兵として生きられることが本当に嬉しいです！」、ギロロ伍長役の草地稜之は「約1ヵ月間ギロロと向き合ってきて、お客様に届けられることを楽しみにしてきました。そしてこの本番期間中も千秋楽に向けてよりギロロの魅力が引き出せるように精一杯頑張ります！」とコメント。
クルル曹長役の丘山晴己は「大好きな『ケロロ軍曹』の世界を、こうして新しいチームと一緒に生きられることが本当に幸せです。笑って、笑って、このハッピーな世界を存分に楽しんでもらえるよう、心から楽しんでいただける舞台をお届けします」、ドロロ兵長役の田村心は「舞台オリジナルストーリーですが、ちゃんと『ケロロ軍曹』の世界観。まだ世に出ていない『ケロロ軍曹』の新作エピソードを誰よりも先に観られちゃっている！というような嬉しさと、ワクワクが止められない、そんな稽古期間でした」と“ケロロ愛”をにじませる。
日向冬樹役の野口準は「たくさんの人に愛されるこの作品に最大限のリスペクトを込めて、軍曹達と全力で走り続けたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします！」、日向夏美役の佐當友莉亜「頭を空っぽにして、思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。日向夏美として、ボケガエルたちの地球侵略を防がないと……！ “地球の女戦士”の名に恥じぬよう全力で立ち向かいます！」と意欲を見せた。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、日本青年館ホールにて9月18日～27日上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケロロ軍曹役 田村升吾
『ケロロ軍曹』という原作に最大限のリスペクトと愛を持って全員で向き合ってきた稽古期間でした。笑って泣けて笑えて、間違いなく面白いものに仕上がっています。
それでもやはり、初演の初日というものは何度やってもドキドキします。
どんな景色が待っているのか楽しみでなりません。
こんなにもボコボコにされる主人公は他にいただろうか、良い意味で「頑張る」や「一生懸命」だけで通用しない主人公、それがケロロなんじゃないかなって。
ケロロ軍曹として怠惰で怠けながらもみんなを惹きつける隊長として作品を引っ張って行こうと思います。
侵略される準備をしておくであります！
■タママ二等兵役 大友至恩
いよいよ初日を迎えます！ タママ二等兵役の大友至恩です！
ここまでカンパニーでたくさん笑って、たくさん試して、悩みながらも前向きに稽古を重ねてきました！
大好きな『ケロロ軍曹』の世界で、タママ二等兵として生きられることが本当に嬉しいです！
とにかく観に来てくださった皆さんに、たくさん笑って、楽しんで！
ケロミュ最高だった！と思ってもらえる舞台にしたいです。
僕もタママとして全力で暴れまわりますっ！！
ぜひ劇場で一緒にケロミュの世界を思いっきり楽しみましょう！！
■ギロロ伍長役 草地稜之
こんにちは、ギロロ伍長役の草地稜之です。
約一ヶ月間ギロロと向き合ってきて、お客様に届けられることを楽しみにしてきました。
そしてこの本番期間中も千秋楽に向けてよりギロロの魅力が引き出せるように精一杯頑張ります！
■クルル曹長役 丘山晴己
いよいよ「ケロミュ」が開幕します！
大好きな『ケロロ軍曹』の世界を、こうして新しいチームと一緒に生きられることが本当に幸せです。
笑って、笑って、このハッピーな世界を存分に楽しんでもらえるよう、心から楽しんでいただける舞台をお届けします。
「ケロミュ」にしかない味を一緒に楽しみましょう！
ペコポンの皆さま、劇場でお待ちしています！
■ドロロ兵長役 田村心
小さい頃からずっと見ていた大好きな作品の舞台化。
舞台オリジナルストーリーですが、ちゃんと『ケロロ軍曹』の世界観。
まだ世に出ていない『ケロロ軍曹』の新作エピソードを誰よりも先に観られちゃっている！というような嬉しさと、ワクワクが止められない、そんな稽古期間でした。
このワクワクを、ぜひ劇場で体感してください！
待っているでござる！！！
■日向冬樹役 野口準
いよいよ初日を迎えました！
あっという間の稽古期間で、カンパニーも日々パワーアップしていって。
僕自身もお客様に届く瞬間を想像しながらいろんな気持ちを抱えています。
たくさんの人に愛されるこの作品に最大限のリスペクトを込めて、
軍曹達と全力で走り続けたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします！
■日向夏美役 佐當友莉亜
ついに「ケロミュ」が開幕です！
学生時代を共に過ごした『ケロロ軍曹』、大好きなコメディ、憧れの川尻さんの演出、そして頼もしいキャスト・スタッフの皆さん。
最高の環境でお芝居ができる幸せを噛み締めながら稽古を重ねました。
全キャラクター、カッコよく可愛く愛おしい
頭を空っぽにして、思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。
日向夏美として、ボケガエルたちの地球侵略を防がないと……！
“地球の女戦士”の名に恥じぬよう全力で立ち向かいます！
【動画】一体どんなミュージカルに？ 『ケロロ軍曹』ゲネプロ映像
本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」主宰の川尻恵太、音楽はYu（vague）が手がける。
タママ二等兵役の大友至恩は、「ここまでカンパニーでたくさん笑って、たくさん試して、悩みながらも前向きに稽古を重ねてきました！ 大好きな『ケロロ軍曹』の世界で、タママ二等兵として生きられることが本当に嬉しいです！」、ギロロ伍長役の草地稜之は「約1ヵ月間ギロロと向き合ってきて、お客様に届けられることを楽しみにしてきました。そしてこの本番期間中も千秋楽に向けてよりギロロの魅力が引き出せるように精一杯頑張ります！」とコメント。
クルル曹長役の丘山晴己は「大好きな『ケロロ軍曹』の世界を、こうして新しいチームと一緒に生きられることが本当に幸せです。笑って、笑って、このハッピーな世界を存分に楽しんでもらえるよう、心から楽しんでいただける舞台をお届けします」、ドロロ兵長役の田村心は「舞台オリジナルストーリーですが、ちゃんと『ケロロ軍曹』の世界観。まだ世に出ていない『ケロロ軍曹』の新作エピソードを誰よりも先に観られちゃっている！というような嬉しさと、ワクワクが止められない、そんな稽古期間でした」と“ケロロ愛”をにじませる。
日向冬樹役の野口準は「たくさんの人に愛されるこの作品に最大限のリスペクトを込めて、軍曹達と全力で走り続けたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします！」、日向夏美役の佐當友莉亜「頭を空っぽにして、思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。日向夏美として、ボケガエルたちの地球侵略を防がないと……！ “地球の女戦士”の名に恥じぬよう全力で立ち向かいます！」と意欲を見せた。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、日本青年館ホールにて9月18日～27日上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケロロ軍曹役 田村升吾
『ケロロ軍曹』という原作に最大限のリスペクトと愛を持って全員で向き合ってきた稽古期間でした。笑って泣けて笑えて、間違いなく面白いものに仕上がっています。
それでもやはり、初演の初日というものは何度やってもドキドキします。
どんな景色が待っているのか楽しみでなりません。
こんなにもボコボコにされる主人公は他にいただろうか、良い意味で「頑張る」や「一生懸命」だけで通用しない主人公、それがケロロなんじゃないかなって。
ケロロ軍曹として怠惰で怠けながらもみんなを惹きつける隊長として作品を引っ張って行こうと思います。
侵略される準備をしておくであります！
■タママ二等兵役 大友至恩
いよいよ初日を迎えます！ タママ二等兵役の大友至恩です！
ここまでカンパニーでたくさん笑って、たくさん試して、悩みながらも前向きに稽古を重ねてきました！
大好きな『ケロロ軍曹』の世界で、タママ二等兵として生きられることが本当に嬉しいです！
とにかく観に来てくださった皆さんに、たくさん笑って、楽しんで！
ケロミュ最高だった！と思ってもらえる舞台にしたいです。
僕もタママとして全力で暴れまわりますっ！！
ぜひ劇場で一緒にケロミュの世界を思いっきり楽しみましょう！！
■ギロロ伍長役 草地稜之
こんにちは、ギロロ伍長役の草地稜之です。
約一ヶ月間ギロロと向き合ってきて、お客様に届けられることを楽しみにしてきました。
そしてこの本番期間中も千秋楽に向けてよりギロロの魅力が引き出せるように精一杯頑張ります！
■クルル曹長役 丘山晴己
いよいよ「ケロミュ」が開幕します！
大好きな『ケロロ軍曹』の世界を、こうして新しいチームと一緒に生きられることが本当に幸せです。
笑って、笑って、このハッピーな世界を存分に楽しんでもらえるよう、心から楽しんでいただける舞台をお届けします。
「ケロミュ」にしかない味を一緒に楽しみましょう！
ペコポンの皆さま、劇場でお待ちしています！
■ドロロ兵長役 田村心
小さい頃からずっと見ていた大好きな作品の舞台化。
舞台オリジナルストーリーですが、ちゃんと『ケロロ軍曹』の世界観。
まだ世に出ていない『ケロロ軍曹』の新作エピソードを誰よりも先に観られちゃっている！というような嬉しさと、ワクワクが止められない、そんな稽古期間でした。
このワクワクを、ぜひ劇場で体感してください！
待っているでござる！！！
■日向冬樹役 野口準
いよいよ初日を迎えました！
あっという間の稽古期間で、カンパニーも日々パワーアップしていって。
僕自身もお客様に届く瞬間を想像しながらいろんな気持ちを抱えています。
たくさんの人に愛されるこの作品に最大限のリスペクトを込めて、
軍曹達と全力で走り続けたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします！
■日向夏美役 佐當友莉亜
ついに「ケロミュ」が開幕です！
学生時代を共に過ごした『ケロロ軍曹』、大好きなコメディ、憧れの川尻さんの演出、そして頼もしいキャスト・スタッフの皆さん。
最高の環境でお芝居ができる幸せを噛み締めながら稽古を重ねました。
全キャラクター、カッコよく可愛く愛おしい
頭を空っぽにして、思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。
日向夏美として、ボケガエルたちの地球侵略を防がないと……！
“地球の女戦士”の名に恥じぬよう全力で立ち向かいます！