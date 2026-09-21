北村匠海、「離婚」の一言で豹変する夫を熱演 奈緒を車内で威圧する『シャドウワーク』本編映像
俳優の吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』（9月25日公開）から、奈緒演じる刑事・薫と、北村匠海演じる別居中の夫・晋一が車内で対峙する本編映像が公開された。あわせて、薫を捉えた場面写真と、初共演となった奈緒と北村のメイキング写真も解禁された。
【動画】北村匠海が豹変する『シャドウワーク』本編映像
本作は、佐野広実の同名小説を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられずにいる女性たちが下す“極限の決断”を描く。
主人公の紀子を吉岡、もう一人の主人公となる刑事・薫を奈緒が演じる。共演には北村のほか、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、原嘉孝（timelesz）、清水尚弥らが名を連ねる。監督は『君は永遠にそいつらより若い』の吉野竜平（※吉＝つちよし）が務めた。
公開された映像は、薫と夫・晋一が車内で言葉を交わす場面。警察庁に勤める晋一からの暴力に耐えかねた薫は、別居したうえで離婚を望んでいる。一方、自らの体裁を気にする晋一は、薫に復縁を迫る。
薫が「あんたとやり直せって？」と拒絶しても、晋一は当初、穏やかな態度を崩さない。しかし、薫が「離婚する」と告げた途端、言葉を遮るようにハンドルを激しくたたく。上空を飛ぶジェット機の轟音も重なり、閉ざされた車内の空気が一変する。
突然の威嚇に身をこわばらせ、握った手を震わせる薫。晋一はその肩をつかみ、「俺を敵に回すってことは、警察を敵に回すってこと」「お前のこと味方する奴なんて、世界に一人もいないんだよ」と告げる。
ところが、車のそばを同僚が通りかかると、晋一は威圧的な態度を隠し、「お利口になれよ」と笑みを浮かべながら薫の頭をなでる。薫はその手を振り払い、車外へ飛び出していく。
あわせて公開された場面写真には、晋一の影響によって警察署内で孤立しながらも、刑事として事件を追い続ける薫の姿が収められている。
本作で初共演した奈緒と北村は、劇中では支配する夫と追い詰められる妻という緊張関係を演じた一方、撮影の合間には穏やかに言葉を交わしていたという。メイキング写真では、本編とは対照的な2人の表情を見ることができる。
薫と晋一の関係は、やがて女性たちが暮らす「おうち」を巻き込み、物語の中心にある事件へとつながっていくことになる。
【動画】北村匠海が豹変する『シャドウワーク』本編映像
本作は、佐野広実の同名小説を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げられずにいる女性たちが下す“極限の決断”を描く。
公開された映像は、薫と夫・晋一が車内で言葉を交わす場面。警察庁に勤める晋一からの暴力に耐えかねた薫は、別居したうえで離婚を望んでいる。一方、自らの体裁を気にする晋一は、薫に復縁を迫る。
薫が「あんたとやり直せって？」と拒絶しても、晋一は当初、穏やかな態度を崩さない。しかし、薫が「離婚する」と告げた途端、言葉を遮るようにハンドルを激しくたたく。上空を飛ぶジェット機の轟音も重なり、閉ざされた車内の空気が一変する。
突然の威嚇に身をこわばらせ、握った手を震わせる薫。晋一はその肩をつかみ、「俺を敵に回すってことは、警察を敵に回すってこと」「お前のこと味方する奴なんて、世界に一人もいないんだよ」と告げる。
ところが、車のそばを同僚が通りかかると、晋一は威圧的な態度を隠し、「お利口になれよ」と笑みを浮かべながら薫の頭をなでる。薫はその手を振り払い、車外へ飛び出していく。
あわせて公開された場面写真には、晋一の影響によって警察署内で孤立しながらも、刑事として事件を追い続ける薫の姿が収められている。
本作で初共演した奈緒と北村は、劇中では支配する夫と追い詰められる妻という緊張関係を演じた一方、撮影の合間には穏やかに言葉を交わしていたという。メイキング写真では、本編とは対照的な2人の表情を見ることができる。
薫と晋一の関係は、やがて女性たちが暮らす「おうち」を巻き込み、物語の中心にある事件へとつながっていくことになる。