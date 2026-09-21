◇セ・リーグ 阪神－DeNA（2026年9月21日 甲子園）

DeNA・度会隆輝外野手（24）が執念の美技でチームを救った。

2－2と同点の7回2死走者なし、2番手・伊勢の150キロ直球が、阪神・坂本に捉えられた。打球は左中間最深部へ高々と舞い上がった。

この大飛球に左翼手・度会が懸命の背走をみせた。そしてジャンプ一番、体全体を左中間フェンスに激しく衝突させながら、左手を伸ばして打球をつかみ捕った。

抜けていれば長打となっていたのは間違いない。終盤に飛び出したチャンスを期待させる打球が、相手野手の美技でスリーアウトに。虎党で埋め尽くされた甲子園球場は、深いため息に包まれた。

捕球した度会は、衝撃でグラウンドに倒れながら、漆黒のグラブを誇らしげに掲げて見せた。同じく打球を追っていた中堅手の蝦名が度会の状態を心配して、ベンチにヘルプのサインを送ったほど。

トレーナーが三塁ベンチから左中間へ向かったが、度会は自ら力強い足取りでベンチへ駆けて戻った。ため息に包まれていたスタンドからも拍手が送られていた。