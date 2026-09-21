打ってはデグロムから決勝打

【MLB】Bジェイズ 7ー2 レンジャーズ（日本時間21日・アーリントン）

ブルージェイズの岡本和真内野手が20日（日本時間21日）、敵地で行われたレンジャーズ戦に「4番・三塁」で出場。好投手ジェイコブ・デグロムから勝ち越し適時打を放っただけでなく、9回には三遊間の強烈な打球に対して“回転美技”を披露するなど攻守に躍動した。米ファンからも称賛が送られた。

7-2で迎えた9回、先頭のダニー・ジャンセン捕手が打球速度98.3マイル（約158.2キロ）の強烈なゴロを三遊間に飛ばすと、岡本はすかさず反応。飛び込みながら捕球し、体を1回転させて一塁へ強烈な送球をみせてアウトを奪った。

カナダ現地放送局「スポーツネット」の実況ダン・シュルマン氏も「なんという素晴らしいプレーだ！」と大興奮すれば、解説のジョー・シダル氏も正確な送球と足の動きを大絶賛して「あらゆる点でナイスプレーを見せました」と唸った。

岡本の好守を球団公式X（旧ツイッター）が「カズがコーナーでまたやってくれた！」として映像付きで公開すると、現地や日本のファンから絶賛と驚きのコメントが相次いだ。

「GO オカモトGO！」

「恐ろしいのはここからだ。彼はこれからもっともっと良くなっていく」

「彼は守備でもまた成長を始めたのか」

「MLBで三塁手やって30本打ってんのバケモンすぎるよ」

「やっぱりカズマの守備は最高！」

「パワーが注目されがちだけど、これが私の大好きなサード岡本の守備」

過去に日本人選手はメジャーの内野守備で苦戦していたが、岡本は打撃だけではなく守備でも見事に適応を見せてる。4年6000万ドル（約94億円）の契約初年度は大成功と言えるだろう。（Full-Count編集部）