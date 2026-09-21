死を予告する動画が届く学園ホラー、早瀬憩主演『呪いのスマホ』本ポスター＆キャラクタービジュアル
俳優の早瀬憩が映画単独初主演を務めるホラー映画『呪いのスマホ』（11月13日公開）から、本ポスタービジュアルとキャラクタービジュアル8種が公開された。
【画像】キャラクタービジュアル
本作は、スマートフォンに送られてくる「自分が死ぬAI動画」を受け入れると、映像と同じ最期が現実に訪れるという呪いを描く完全オリジナル作品。学校を舞台に、死の連鎖へ巻き込まれた高校生たちの青春と恐怖が、102分にわたって描かれる。
監督を務めるのは、『この夏の星を見る』（2025年）で「第17回TAMA映画賞」最優秀新進監督賞、「第39回高崎映画祭」新進監督グランプリを受賞した山元環。コロナ禍における人と人とのつながりを描いた同作から一転し、日々手放せないスマートフォンを介して“つながり”が脅威に転じる恐怖を描く。
主人公・榊ユラ役の早瀬に加え、同級生役で窪塚愛流（日下部理恩役）、井手上漠（篠宮かおる役）、坂巻有紗（風見千明役）、萩原護（高月颯馬役）、BALLISTIK BOYZの砂田将宏（林流星役）、平松想乃（花井琴葉役）が出演する。
本ポスターには、時が止まったように不気味に佇み、散りゆく「咲かずの桜」を背景に、不気味な笑みを浮かべる生徒の首に、怪異“木の下さん”の手が迫る。生徒の顔を覆うように、スマートフォンの「拒否」「受け入れる」という選択画面とデジタルノイズが重ねられている。
中央には「“Unknown”が1つの動画を共有しようとしています。」という通知が表示され、「ねぇ、青春ってさ 死ぬほど楽しい？」というコピーが添えられた。下部には死の連鎖に巻き込まれる7人の表情が並んでいる。
キャラクタービジュアルでは、生徒たちの普段の姿と、呪いによって追い詰められた表情を対比。それぞれの背景には、木の下さんの影が忍び寄る。
「そこにいるのは、誰？」という言葉が添えられたユラのビジュアルには、スマートフォンで自分自身を映す姿と、校舎の渡り廊下に立つ木の下さんが並ぶように切り取られている。
普段は生徒会として冷静にクラスをまとめるリーダー的存在でありながら一変して「追いつかれると取り憑かれて、殺される。」という戦慄のコピーとともに絶望の表情を見せる理恩（窪塚）や、「死ぬしかないってこと……」と追い詰められた表情を浮かべるかおる（井手上）の背後にも迫り来る怪異・木の下さんの姿が。
「私、こんな死に方するの？」というコピーとともに何かを見てしまい恐怖に怯える表情をみせる千明（坂巻）。颯馬（萩原）は「知ってる？ この学校の怪談話……」と語りかけ、流星（砂田）は鼻血を流しながら「そこにいんだよ！ あいつが……」と訴える。琴葉（平松）は、自身を映した動画を前に「誰だよ、私のAIつくったの。」と恐怖をあらわにしている。
7人とは別に制作された“呪いの元凶”とされる怪異・木の下さんのビジュアルでは、赤く染まった空間で奇妙なポーズを取る後ろ姿を公開。「青春を、取り戻す。」というコピーが添えられている。木の下さんが求める「青春」とは何なのか？ユラたちは、この理不尽な呪いの連鎖から逃れることができるのか──。
【画像】キャラクタービジュアル
本作は、スマートフォンに送られてくる「自分が死ぬAI動画」を受け入れると、映像と同じ最期が現実に訪れるという呪いを描く完全オリジナル作品。学校を舞台に、死の連鎖へ巻き込まれた高校生たちの青春と恐怖が、102分にわたって描かれる。
主人公・榊ユラ役の早瀬に加え、同級生役で窪塚愛流（日下部理恩役）、井手上漠（篠宮かおる役）、坂巻有紗（風見千明役）、萩原護（高月颯馬役）、BALLISTIK BOYZの砂田将宏（林流星役）、平松想乃（花井琴葉役）が出演する。
本ポスターには、時が止まったように不気味に佇み、散りゆく「咲かずの桜」を背景に、不気味な笑みを浮かべる生徒の首に、怪異“木の下さん”の手が迫る。生徒の顔を覆うように、スマートフォンの「拒否」「受け入れる」という選択画面とデジタルノイズが重ねられている。
中央には「“Unknown”が1つの動画を共有しようとしています。」という通知が表示され、「ねぇ、青春ってさ 死ぬほど楽しい？」というコピーが添えられた。下部には死の連鎖に巻き込まれる7人の表情が並んでいる。
キャラクタービジュアルでは、生徒たちの普段の姿と、呪いによって追い詰められた表情を対比。それぞれの背景には、木の下さんの影が忍び寄る。
「そこにいるのは、誰？」という言葉が添えられたユラのビジュアルには、スマートフォンで自分自身を映す姿と、校舎の渡り廊下に立つ木の下さんが並ぶように切り取られている。
普段は生徒会として冷静にクラスをまとめるリーダー的存在でありながら一変して「追いつかれると取り憑かれて、殺される。」という戦慄のコピーとともに絶望の表情を見せる理恩（窪塚）や、「死ぬしかないってこと……」と追い詰められた表情を浮かべるかおる（井手上）の背後にも迫り来る怪異・木の下さんの姿が。
「私、こんな死に方するの？」というコピーとともに何かを見てしまい恐怖に怯える表情をみせる千明（坂巻）。颯馬（萩原）は「知ってる？ この学校の怪談話……」と語りかけ、流星（砂田）は鼻血を流しながら「そこにいんだよ！ あいつが……」と訴える。琴葉（平松）は、自身を映した動画を前に「誰だよ、私のAIつくったの。」と恐怖をあらわにしている。
7人とは別に制作された“呪いの元凶”とされる怪異・木の下さんのビジュアルでは、赤く染まった空間で奇妙なポーズを取る後ろ姿を公開。「青春を、取り戻す。」というコピーが添えられている。木の下さんが求める「青春」とは何なのか？ユラたちは、この理不尽な呪いの連鎖から逃れることができるのか──。