WEST.重岡大毅、生エゴサーチの結果に驚き 原菜乃華から「頼れる兄貴」な一面も明かされる【5秒で完全犯罪を生成する方法】
【モデルプレス＝2026/09/21】WEST.の重岡大毅と女優の原菜乃華が21日、都内で開催された映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開後イベントに出席。映画の感想に驚きを見せた。
【写真】WEST.メンバー、左手薬指に“指輪”新郎姿で登場
重岡は冒頭で「すごく天候が悪い中、劇場まで足を運んでいただいて本当にありがとうございます」と感謝。イベントでは、映画の感想を生エゴサーチ。ChatGPTに「『5秒で完全犯罪を生成する方法』の観客の感想を教えて」と聞き、その回答が画面に映し出された。リアルな感想に、重岡は「リアル～！」と、原は「こんなんやっていいの！？」と驚き。「重岡大毅と原菜乃華の兄妹がいい。特に追い詰められていく中で、平静を装おうとする二人の演技が印象的」という感想には、2人で「うれしい」と声を弾ませた。
作品を通してAIに対する見方は変わったかと聞かれると、重岡は「めっちゃ考えました」とコメント。今回の役作りにもAIを使用したと言い「すっげぇな、ってめっちゃ思っちゃったんですよ。しょうもないこともいろいろ聞いちゃうし」と振り返った。「今後、例えば映画にしろ、僕は音楽とかも作ったりするんだけど、こういうの爆速でできるんちゃう？みたいな」と続け「一瞬でできるから、今がんばって自分が努力して『いい曲作ろう』とか思っていること、この時間、投資がすべて無駄になる世界線が来るのかな？みたいなことは思いました」と心境を語った。
イベント終盤では、作中で兄妹を演じた重岡と原の“5秒で兄妹シンクロチェック”の企画が行われた。「ピンチになったときにより冷静にいられるのはどっち？」という質問には、2人とも重岡を指差しシンクロ。重岡は「どうしよどうしよ！ってなってる34歳嫌やろ？」と笑い、「割とピンチのときは冷静かも」と自己分析した。
原も重岡のことを「冷静なイメージがあります。現場でもすごくみなさんのことを見てくださっているというか、視野の広いイメージがありますね」と表現し、「本当に頼れる兄貴という感じです」と信頼している様子。重岡は「うれしい！やったぜ！」と笑顔を見せていた。
航（重岡）の携帯に突然かかってきた高校生の妹・幸来（原）からの電話。幸来の元へ駆けつけると、そこにあったのは妹の部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず彼を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は。生成AIにそんなプロンプトを打ち込むというものだった。しかし、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。そんな2人の元に謎の女・七希が現れ、事態はさらに悪化。航と幸来はさらなる窮地に追い込まれていく。彼らは果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。対話型生成AIが身近な存在となった今、人間の選択とテクノロジーが交錯する、新たな完全犯罪サスペンスが誕生する。（modelpress編集部）
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◆WEST.重岡大毅＆原菜乃華、映画の感想生エゴサーチに驚き
重岡は冒頭で「すごく天候が悪い中、劇場まで足を運んでいただいて本当にありがとうございます」と感謝。イベントでは、映画の感想を生エゴサーチ。ChatGPTに「『5秒で完全犯罪を生成する方法』の観客の感想を教えて」と聞き、その回答が画面に映し出された。リアルな感想に、重岡は「リアル～！」と、原は「こんなんやっていいの！？」と驚き。「重岡大毅と原菜乃華の兄妹がいい。特に追い詰められていく中で、平静を装おうとする二人の演技が印象的」という感想には、2人で「うれしい」と声を弾ませた。
作品を通してAIに対する見方は変わったかと聞かれると、重岡は「めっちゃ考えました」とコメント。今回の役作りにもAIを使用したと言い「すっげぇな、ってめっちゃ思っちゃったんですよ。しょうもないこともいろいろ聞いちゃうし」と振り返った。「今後、例えば映画にしろ、僕は音楽とかも作ったりするんだけど、こういうの爆速でできるんちゃう？みたいな」と続け「一瞬でできるから、今がんばって自分が努力して『いい曲作ろう』とか思っていること、この時間、投資がすべて無駄になる世界線が来るのかな？みたいなことは思いました」と心境を語った。
◆原菜乃華、重岡大毅は「本当に頼れる兄貴」
イベント終盤では、作中で兄妹を演じた重岡と原の“5秒で兄妹シンクロチェック”の企画が行われた。「ピンチになったときにより冷静にいられるのはどっち？」という質問には、2人とも重岡を指差しシンクロ。重岡は「どうしよどうしよ！ってなってる34歳嫌やろ？」と笑い、「割とピンチのときは冷静かも」と自己分析した。
原も重岡のことを「冷静なイメージがあります。現場でもすごくみなさんのことを見てくださっているというか、視野の広いイメージがありますね」と表現し、「本当に頼れる兄貴という感じです」と信頼している様子。重岡は「うれしい！やったぜ！」と笑顔を見せていた。
◆映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』
航（重岡）の携帯に突然かかってきた高校生の妹・幸来（原）からの電話。幸来の元へ駆けつけると、そこにあったのは妹の部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず彼を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は。生成AIにそんなプロンプトを打ち込むというものだった。しかし、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。そんな2人の元に謎の女・七希が現れ、事態はさらに悪化。航と幸来はさらなる窮地に追い込まれていく。彼らは果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。対話型生成AIが身近な存在となった今、人間の選択とテクノロジーが交錯する、新たな完全犯罪サスペンスが誕生する。（modelpress編集部）
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