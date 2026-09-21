ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）の契約延長が後回しにされそうだ。２０日の本拠地レート・フィールドのタイガース戦は８-１と快勝。首位ガーディアンズを１ゲーム差で追い、ワイルドカード争い３位をキープしている。

しかし、打撃が寂しい村上はこの日も２打数無安打、１三振、３死四球。打率２割２厘まで降下し、１割台がすぐそこまで迫ってきた。３２本塁打を放ちながらも後半戦から急失速。８月に入って４６試合で打率１割３分９厘、８本塁打、９月は１８試合で打率１割２分５厘、３本塁打と低空飛行を続けている。

そのため急を要すとされていた２年目以降の契約延長の気運もスローダウンしてきた。米メディア「ＵＳＡトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール氏は「球団は村上の最近の不振を考慮すると契約延長に緊急性はないと話している」と伝え、「スポーティングニュース」も「初めこそ好調だったが、最近は足を引っ張る存在となっている。パワーは健在で、ポストシーズンには重要な役割を果たすだろうが、現時点で長期契約は難しように思われる。今のところ予定はなく、彼のさらなる活躍を見極めてから契約を結ぶ方針だ」と後回しにされるという。

昨オフに２年３４００万ドル（約５３億７０００万ドル）で契約し、前半の活躍で村上株が急上昇。長期の再契約の交渉が急がれ、村上もチーム愛を口にしていた。それがまさかのブレーキで評価も急変…。なんとかポストシーズンで挽回したいところだ。