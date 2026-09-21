再生回数83万回を超えて幸せをおすそ分けしているのは、投稿者さんが実家に帰省した時の光景。どこを切り取っても嬉しさいっぱいなわんちゃんの光景が、「帰って来てくれて嬉しかったんね」「愛おしいなぁ、かわいいなぁ」と、温かい気持ちを届けています。

【動画：実家に帰省した男性→車のドアを開けた瞬間、大型犬が…あまりにも尊い『お出迎えの光景』】

車のドアを開けると、そこには…

TikTokアカウント『めかぶ納豆』に投稿されて笑顔を届けているのは、投稿者さんが実家に帰省した時の光景。ある日、車に乗って実家に帰省した投稿者さん。おうちの庭に到着して車のドアを開けると…そこには、おうちの方から車に向かって近づいてくる一つの影があったそう。

その正体は…実家で暮らしているゴールデンレトリバー『ラムちゃん』！どうやら、投稿者さんの姿に気づいて誰よりも早く駆けつけてくれたようです。

そんな健気なラムちゃんの姿に、思わず笑顔がこぼれてしまう投稿者さん。車を降りた瞬間から幸せいっぱいにしてくれるラムちゃんの存在に、なんだかこちらまで温かい気持ちが伝わってきます。

全身から溢れるラムちゃんの嬉しい気持ち

投稿者さんが帰ってきたことに気づいて歩み寄ってくるラムちゃん。

足取りはゆっくりだけれど、せわしなく左右に揺れるしっぽや、少し前のめりになってしまうその姿からは、ラムちゃんがどれだけ喜んでいるのかが伝わってきます。

そして、投稿者さんのすぐそばまで来たラムちゃんは、身をかがめて投稿者さんの撫でやすい体勢に。はやる気持ちと嬉しい気持ちがつい溢れてしまうラムちゃんなのでした。

近くに来たラムちゃんから聞こえてきたのは…

そんな可愛すぎるお出迎えをしてくれたラムちゃんですが、近くに来るとさらにキュンとしてしまう光景を見せてくれることに。

投稿者さんが優しくラムちゃんの背中を撫でてあげていると、どこかから『ピィピィ』と小鳥のような可愛らしい鳴き声が聞こえてきたそう。その声の主は…投稿者さんと会えて嬉しくなってしまったラムちゃん！嬉しさが抑えきれなくて、声が漏れ出してしまったようです。

まるで子犬に戻ったかのように甘えるラムちゃんの姿に、思わず笑みがこぼれてしまう投稿者さんなのでした。

そんな幸せいっぱいの帰省時の光景には、「嬉しすぎて低姿勢しっぽブンブン」「喜んでるピスピス音が愛おしい」「天国でこの子が待ってると思ったら、人生終わったあとも最高すぎる」と、たくさんの人に温かい気持ちを届けることに。

TikTokアカウント『めかぶ納豆』では、虹の橋を渡ったラムちゃんとのたくさんの思い出が綴られています。大好きな川へ遊びに行った日の様子など、幸せいっぱいなラムちゃんの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「K」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。