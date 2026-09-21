映画「ちいかわ」2026年公開興行ランキングNo.1・公開59日間で興行収入158.4億円突破 最新場面カットも解禁
【モデルプレス＝2026/09/21】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）。この度、2026年公開興行ランキングでNo.1を記録した。そして、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの最新場面カットも解禁された。
【写真】映画「ちいかわ」解禁となった最新場面カット
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた「ちいかわ」初の映画化、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は7月24日に公開となり、公開から59日（9月20日まで）で興行収入158.4億円、観客動員数1085.7万人を記録。 シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”が描かれており「物語のテーマが奥深い」「様々な視点から楽しめるから何度でも観たい」「音楽の迫力が凄い」など、SNSを中心に大きな話題となっている。
そして、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの最新場面カットが解禁。不思議な島へ出発する前のワクワクした表情のカットに加え、様々な冒険を乗り越えたちいかわたちのさわやかな表情に満ち溢れたカットとなっている。
4DXや応援上映など、まるでちいかわたちと一緒に冒険をしているような感覚を体感できる上映も話題となっている『映画ちいかわ』。まだまだちいかわたちの大冒険は続いていく。今後の“ひみつ”の解禁にも注目が集まる。（modelpress編集部）
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【写真】映画「ちいかわ」解禁となった最新場面カット
◆映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
◆映画「ちいかわ」最新場面カット解禁
そして、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの最新場面カットが解禁。不思議な島へ出発する前のワクワクした表情のカットに加え、様々な冒険を乗り越えたちいかわたちのさわやかな表情に満ち溢れたカットとなっている。
4DXや応援上映など、まるでちいかわたちと一緒に冒険をしているような感覚を体感できる上映も話題となっている『映画ちいかわ』。まだまだちいかわたちの大冒険は続いていく。今後の“ひみつ”の解禁にも注目が集まる。（modelpress編集部）
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