映画『ちいかわ』興収158.4億円突破 『コナン』最高記録を超える大ヒット！2026年公開興行ランキング1位
アニメ『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の興収情報が発表され、公開59日間で観客動員数1085.7万人、興収158.4億円を突破した。この数字は映画『コナン』シリーズの最高興収となる『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年）の興収158億円を超えており、歴代興収ランキングは16位にランクイン。2026年公開興行ランキングでNo.1の記録となった。
【画像】ちいかわ・ハチワレ・うさぎ集結！公開された映画の最新場面カット
今回の大ヒットに配給の東宝は「映画を愛してくださっている皆様への感謝の気持ちを込めて、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの最新場面カットも解禁」と、新たな場面カットも公開。
続けて「4DXや応援上映など、まるでちいかわたちと一緒に冒険をしているような感覚を体感できる上映も話題となっている『映画ちいかわ』。まだまだちいかわたちの大冒険は続いていきますので、今後の“ひみつ”の解禁にもご注目ください！」とコメントした。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開された同作は、『ちいかわ』初の映画で、原作者・ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語となっている。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれている。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
公開52日間：動員数1000万人、興収146.6億円
公開59日間：動員数1085.7万人、興収158.4億円
■『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数63万人、興収9.6億円
公開3日間：観客動員数227万4333人、興収33億5249万4500円
公開10日間：興収65億円
公開22日間：観客動員数732万人、興収105億円
公開25日間：観客動員数845万3000人、興収120億9900万円
公開31日間：観客動員数898万人、興収128億円
公開38日間：観客動員数943万人、興収135億円
公開45日間：観客動員数977万人、興収140.1億円
公開52日間：観客動員数1006万人、興収144億円
公開59日間：観客動員数1025万人、興収146億円
公開66日間：観客動員数1040万人、興収約149億円
最終興収158億円（シリーズ最高の興収記録）
【画像】ちいかわ・ハチワレ・うさぎ集結！公開された映画の最新場面カット
今回の大ヒットに配給の東宝は「映画を愛してくださっている皆様への感謝の気持ちを込めて、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの最新場面カットも解禁」と、新たな場面カットも公開。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開された同作は、『ちいかわ』初の映画で、原作者・ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語となっている。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれている。
公開初日は朝早くから各劇場で満席となり、一番多く上映したTOHOシネマズ池袋では1日で41回上映。各劇場は夏休み映画の目玉として『映画 ちいかわ』に注力しており、その結果、公開初日は興収9.9億円を記録。この数字は、シリーズ最高興収158億円を突破した『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の初日興収9.6億円を抜いた記録で、大ヒットスタートとなっていた。
■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』興収の流れ
初日：興収9.9億円
公開3日間：動員数150万人、興収22.4億円
公開7日間：動員数228万人、興収33.3億円
公開10日間：動員数305万人、興収44億円
公開14日間：動員数350万人、興収50億円
公開17日間：興収約67億円
公開20日間：動員数563万人、興収80.7億円
公開24日間：動員数645万人、興収92.8億円
公開30日間：興収100億円突破を発表
公開31日間：動員数766万人、興収110.5億円
公開38日間：動員数849万人、興収122.3億円
公開45日間：動員数960万人、興収138.9億円
公開52日間：動員数1000万人、興収146.6億円
公開59日間：動員数1085.7万人、興収158.4億円
■『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数63万人、興収9.6億円
公開3日間：観客動員数227万4333人、興収33億5249万4500円
公開10日間：興収65億円
公開22日間：観客動員数732万人、興収105億円
公開25日間：観客動員数845万3000人、興収120億9900万円
公開31日間：観客動員数898万人、興収128億円
公開38日間：観客動員数943万人、興収135億円
公開45日間：観客動員数977万人、興収140.1億円
公開52日間：観客動員数1006万人、興収144億円
公開59日間：観客動員数1025万人、興収146億円
公開66日間：観客動員数1040万人、興収約149億円
最終興収158億円（シリーズ最高の興収記録）
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