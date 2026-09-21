女性の背中に描かれた大きな翼のタトゥーの隣に、突然1羽のスズメがとまりました。スズメはすぐには飛び立たず、約5分間とまり続けたといいます。この出来事をThreadsに投稿すると、26万回以上表示され、「背中に翼生えてるから親鳥だと思ったのかな？」「左に羽根があるから仲間だと思った？」といった声が寄せられました。



【写真】突然、舞い降りてきたのは…

投稿したのは、ドッグサロンを営むYukaさん（@juicygirlgirl）です。友人と駅へ向かう途中、肩に何かが落ちてくる感触がありました。



「肩に何か落ちてきた…葉っぱ！？と思っていたら、後ろにいた友達が『スズメ！スズメ！』と興奮して教えてくれました」



肩に止まっていたのは1羽のスズメでした。すぐに飛び立つことはなく、そのまま肩にとどまり続けたといいます。その様子を見た友人からは「ディズニーの世界観！」と言われたそうです。



止まっていた時間は約5分。やがてスズメは羽ばたき、飛び去って行ったといいます。



「温もりよりかわいい重さを感じました」とYukaさんは振り返ります。



この体験をThreadsに投稿すると、写真に写るYukaさんの背中に注目が集まりました。左の肩甲骨には大きな翼のタトゥーが彫られており、その右隣、肩から背中にかけた位置に、スズメがとまっています。コメント欄には「背中に羽があるから、スズメも同類だと思って安心したのかもしれない」といった声が寄せられました。Yukaさんは「私の背中の羽と、スズメの羽がお揃いのように見えたのは、なんだかとてもうれしかったですね」と笑みをこぼします。