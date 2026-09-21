「日本は別格だ」「中国は恐怖で震えている」“７－０”爆勝の大岩ジャパンに中国戦慄！準々決勝で対戦の可能性「もう終わりだ。ボコボコにされる」【アジア大会】
大岩剛監督が率いるＵ-21日本代表は９月20日、愛知・名古屋で開催されているアジア競技大会のグループステージ第２節で、U-23キルギス代表と豊田スタジアムで対戦。７－０で大勝を飾った。
序盤は決定力を欠いたものの、28分に横山夢樹のループシュートで先制すると、ここから怒涛のゴールラッシュを披露。36分に永野修都、39分に大関友翔のシュートで加点し、３点リードで前半を終えたなか、後半も攻撃の手を緩めず、４発を叩き込んだ。
この爆勝に、戦慄を覚えているのが中国のファンだ。日本がA組を首位通過し、現在B組２位の中国がこの順位を維持すれば、準々決勝で対戦するからだ。
中国のメディアが大岩ジャパンの結果を速報すると、コメント欄には次のような声が寄せられた。
「日本は別格だ」
「中国代表は恐怖で震えている」
「もう終わりだ。ボコボコにされるだろう」
「彼らには到底勝てない」
「アジアのサッカーにおける格差は、トップチームからユース育成システムに至るまで明らかだ」
「我々は絶対にグループ１位にならなければならない」
A組とB組の第３節は９月23日に行なわれ、日本はタイ、中国はUAEと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴラッソ連発！大岩ジャパン怒涛の７ゴール
序盤は決定力を欠いたものの、28分に横山夢樹のループシュートで先制すると、ここから怒涛のゴールラッシュを披露。36分に永野修都、39分に大関友翔のシュートで加点し、３点リードで前半を終えたなか、後半も攻撃の手を緩めず、４発を叩き込んだ。
中国のメディアが大岩ジャパンの結果を速報すると、コメント欄には次のような声が寄せられた。
「日本は別格だ」
「中国代表は恐怖で震えている」
「もう終わりだ。ボコボコにされるだろう」
「彼らには到底勝てない」
「アジアのサッカーにおける格差は、トップチームからユース育成システムに至るまで明らかだ」
「我々は絶対にグループ１位にならなければならない」
A組とB組の第３節は９月23日に行なわれ、日本はタイ、中国はUAEと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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