総額1500万円で25箇所整形したシンママ、貧乏暮らし→5ヵ月で1000万円稼ぎ出す配信者に
建前抜きで本音を語るママによるママのためのABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園3』#4が20日、放送された。#4では、スタジオ企画「整形ママ」にて、総額1500万円をかけて25箇所以上の整形を行い、劇的な変身を遂げた30歳のシングルマザー・あやなさんが登場した。
【写真】整形総額2000万円伝説キャバ嬢、出産後に豊胸手術3回 収録10日前にも“脂肪サンド”
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
結婚していた当時は「元旦那が手取り13万円で貧しい生活をしていた」と振り返ったあやなさんは、「娘に我慢させたくない」という思いからシングルマザーとして子どもを育てるために「自分で稼ぐしかない」と決意。ライバー（ライブ配信者）の世界へ足を踏み入れたことを明かした。
配信を始めると、わずか5か月で1000万円を稼ぎ出すという驚異の成果を上げたことも明かし、MCやゲスト陣は「すごい！」「夢がある！」と驚きの声を上げた。また、あやなさんは耳の後ろにヒアルロン酸を注入して耳を正面へ向かせる「立ち耳整形」や、輪郭の骨を削る大手術「骨切り3点」の体験談を告白。「骨切り3点」直後の痛々しいダウンタイム写真が公開されると、スタジオから悲鳴を上がる場面もあった。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。
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『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
配信を始めると、わずか5か月で1000万円を稼ぎ出すという驚異の成果を上げたことも明かし、MCやゲスト陣は「すごい！」「夢がある！」と驚きの声を上げた。また、あやなさんは耳の後ろにヒアルロン酸を注入して耳を正面へ向かせる「立ち耳整形」や、輪郭の骨を削る大手術「骨切り3点」の体験談を告白。「骨切り3点」直後の痛々しいダウンタイム写真が公開されると、スタジオから悲鳴を上がる場面もあった。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。