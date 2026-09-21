角田光代、西加奈子、金原ひとみら作家の“いま”を記録 日本文藝家協会100周年映画公開へ
日本文藝家協会の創立100周年を記念したドキュメンタリー映画『日本文藝家協会百周年記念ドキュメンタリー映画（仮題）』が、11月14日から東京・ユーロスペースほか全国で順次公開されることが決定した。
【動画】記事内で紹介している特報映像
日本文藝家協会は1926年、菊池寛らによって設立された。作家の権利を守り、その生活を支える職能団体として活動を続け、2026年に創立100周年を迎えた。
本作がカメラを向けるのは、現代において「書くこと」とともに生きる作家たち。作品を生み出す喜びだけでなく、他者から評価されること、執筆によって生計を立てること、作家として活動を続けることへの不安や葛藤を記録する。
本作には、蝉谷めぐ実、清繭子、佐佐木陸、日比野コレコ、丸田洋渡、角田光代、西加奈子、金原ひとみ、穂村弘ら世代もキャリアも作風も異なる作家たちが出演。
監督を務めるのは映画監督、アニメーション監督、劇作家、アイドルなど様々な表現者のドキュメンタリーを手掛けてきた富樫渉。企画アドバイザーには、『あのこは貴族』などで知られる小説家の山内マリコが参加している。
公開された特報は、「文学を生業にしようとする人たちがいる」という言葉から始まる。
自宅で日常と創作を行き来しながら、「私の中の三本柱が嫉妬、嫉み、妬みなので」と語る蝉谷。恋人に“監視”されながら原稿へ向かう佐佐木、パソコンを抱えて喫茶店やカラオケを移動しながら執筆する日比野、別の仕事をしながら詩作を続ける丸田らの“日常”が映し出される。
仕事と家庭を両立させながら、「でも小説家にはなれていないですよ」と語る清の姿も。「言葉はなにができるんだろう」「自分が書きたいものと求められているものって全然違う」「不安というか、もうダメかもわかんないっすね」「この世界を『いいところだ』って言い続ける責任が私にはあると思っている」といった作家たちの本音が続き、映像は「翳りゆく世界で作家たちは何を書き、どう生きるのか」と問いかける。作家たちの生活、創作、葛藤、そして言葉を通して、本作が見つめる「文学のいま」の一端が垣間見える特報映像となっている。
■企画アドバイザー：山内マリコ（小説家）のコメント
いまから百年前、菊池寛という小説家が仲間とともに《文筆業者のユニオン》を作りました。文章を書いて生計を立てるのは難しい。とても不安定。でも書きたい。これで生きていきたい。そんな奇特な人々の生活を守ろうと、作家の権利を向上させるべく設立した、先進的な職能団体です。
最低原稿料の規定を作るなど、書く人の暮らしを守るために彼らが奔走してから時が流れ、作家たちは再び岐路に立たされています。
ご存知のとおり、ネットに押されて紙の「本」の存在感が小さくなる一方の時代。それでも書きたい、これで生きていきたいと格闘する人々がいます。逆風に抗いながらもがく人々の奮闘を、ぜひご覧ください。
■監督：富樫渉のコメント
ずっと「作家」というものに憧れていました。
これはジャンルを問わず、その「作家性」を評価され創作が生業として成立している作り手のことを指します。そうなれなかった私は「作家ってどんなもんよ」とこれまで多くの作り手にカメラを向けてきました。
その世界は「煌びやか」とは程遠いものです。
皆、骨身を削りながら、清濁併せ呑み、創造の快楽と残酷な結果を交互に浴びる、整わないサウナのような日々を生きています。富や名声が伴うのはほんの一握り。ましてや消費速度が速すぎる現在において「文学」を選んだ作り手はあまりに無防備です。それでも必死に自分を信じ、今この瞬間も言葉を紡いでいる。
やはり私は「作家」になれそうもありません。
【動画】記事内で紹介している特報映像
日本文藝家協会は1926年、菊池寛らによって設立された。作家の権利を守り、その生活を支える職能団体として活動を続け、2026年に創立100周年を迎えた。
本作がカメラを向けるのは、現代において「書くこと」とともに生きる作家たち。作品を生み出す喜びだけでなく、他者から評価されること、執筆によって生計を立てること、作家として活動を続けることへの不安や葛藤を記録する。
監督を務めるのは映画監督、アニメーション監督、劇作家、アイドルなど様々な表現者のドキュメンタリーを手掛けてきた富樫渉。企画アドバイザーには、『あのこは貴族』などで知られる小説家の山内マリコが参加している。
公開された特報は、「文学を生業にしようとする人たちがいる」という言葉から始まる。
自宅で日常と創作を行き来しながら、「私の中の三本柱が嫉妬、嫉み、妬みなので」と語る蝉谷。恋人に“監視”されながら原稿へ向かう佐佐木、パソコンを抱えて喫茶店やカラオケを移動しながら執筆する日比野、別の仕事をしながら詩作を続ける丸田らの“日常”が映し出される。
仕事と家庭を両立させながら、「でも小説家にはなれていないですよ」と語る清の姿も。「言葉はなにができるんだろう」「自分が書きたいものと求められているものって全然違う」「不安というか、もうダメかもわかんないっすね」「この世界を『いいところだ』って言い続ける責任が私にはあると思っている」といった作家たちの本音が続き、映像は「翳りゆく世界で作家たちは何を書き、どう生きるのか」と問いかける。作家たちの生活、創作、葛藤、そして言葉を通して、本作が見つめる「文学のいま」の一端が垣間見える特報映像となっている。
■企画アドバイザー：山内マリコ（小説家）のコメント
いまから百年前、菊池寛という小説家が仲間とともに《文筆業者のユニオン》を作りました。文章を書いて生計を立てるのは難しい。とても不安定。でも書きたい。これで生きていきたい。そんな奇特な人々の生活を守ろうと、作家の権利を向上させるべく設立した、先進的な職能団体です。
最低原稿料の規定を作るなど、書く人の暮らしを守るために彼らが奔走してから時が流れ、作家たちは再び岐路に立たされています。
ご存知のとおり、ネットに押されて紙の「本」の存在感が小さくなる一方の時代。それでも書きたい、これで生きていきたいと格闘する人々がいます。逆風に抗いながらもがく人々の奮闘を、ぜひご覧ください。
■監督：富樫渉のコメント
ずっと「作家」というものに憧れていました。
これはジャンルを問わず、その「作家性」を評価され創作が生業として成立している作り手のことを指します。そうなれなかった私は「作家ってどんなもんよ」とこれまで多くの作り手にカメラを向けてきました。
その世界は「煌びやか」とは程遠いものです。
皆、骨身を削りながら、清濁併せ呑み、創造の快楽と残酷な結果を交互に浴びる、整わないサウナのような日々を生きています。富や名声が伴うのはほんの一握り。ましてや消費速度が速すぎる現在において「文学」を選んだ作り手はあまりに無防備です。それでも必死に自分を信じ、今この瞬間も言葉を紡いでいる。
やはり私は「作家」になれそうもありません。