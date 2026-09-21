コリン・ファースら着用、『ディスクロージャー・デイ』劇中モデルのハミルトン腕時計が発売

スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』で、ジョシュ・オコナーとコリン・ファースが劇中着用する腕時計が発売される。スイスの時計ブランド、ハミルトンから「カーキ フィールド メカ」と「ジャズマスター オープン ハート」の2モデルが登場だ。

ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが身につけるのは「カーキ フィールド メカ」。38mmケースのミリタリーウォッチで、日本での販売価格は105,600円（税込）だ。

ダニエルは、地球外生命体やUAP（未確認異常現象）にまつわる情報を秘密裏に管理する組織「ワーデックス」から機密情報を持ち出し、世界へ真実を開示しようとするサイバーセキュリティのエキスパート。ハミルトンは、シンプルかつ実用性を重視した「カーキ フィールド メカ」について、ダニエルの明晰さや節度、揺るぎない信念を映し出す時計だと説明している。

一方、コリン・ファース演じるノア・スキャンロンが着用するのは「ジャズマスター オープン ハート」。文字盤の開口部から内部機構を覗くことができる40mmの自動巻きモデルで、価格は176,000円（税込）。

ノアは、ダニエルたちの前に立ちはだかるワーデックスのリーダー。地球外生命体の存在が公になれば社会や文明が混乱に陥ると考え、真実を隠し続けることを「人類を守るため」と信じている人物だ。内部構造をあえて見せる「ジャズマスター オープン ハート」について、ハミルトンはノアの経験や計算高さ、そして「水面下で機能するシステム」を熟知する人物像に重ねている。

いずれも単に画面を飾る小道具というより、それぞれの人物像に合わせて選ばれたタイムピースというわけだ。ハミルトンは本作において「時間」そのものが判断を左右し、緊張を高め、物語の行方を形作る重要な要素になっているとしている。

ハミルトンは1930年代から映画界との関わりを持ち、これまで500本を超える映画作品に時計を提供してきたブランド。映画のために専用モデルを共同開発することもあれば、今回のようにキャラクターに合わせて既存モデルを選定するケースもあり、腕元の時計を人物描写の一部として機能させてきた。

『ディスクロージャー・デイ』は、スピルバーグ自身の原案をもとに、『ジュラシック・パーク』（1993）『宇宙戦争』（2005）のデヴィッド・コープが脚本を担当するオリジナルSFスリラー。エミリー・ブラント演じる気象予報士マーガレット・フェアチャイルドとダニエルが、人類以外の存在をめぐる重大な真実に迫っていく。共演にはイヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴ、ワイアット・ラッセルらが名を連ねる。

映画『ディスクロージャー・デイ』は2026年10月1日（木）全国公開。