加入後4試合で3ゴールをマークしている

フランス1部リールの日本代表FW上田綺世のゴールが反響を呼んでいる。

現地時間9月20日、リーグ第5節でニースと対戦し、リーグ戦2ゴール目をマーク。巧みな抜け出しからの一撃にファンは「背中でトラップしてる」と反応している。

上田は、ニース戦でリーグ2試合連続で先発出場。0-2とビハインドを背負う苦しい展開となったが、後半34分にその時は訪れた。ピッチ中央で味方からリターンパスをもらうと、元フランス代表FWオリビエ・ジルーへとつなぐ。ジルーがMFケアゴールへとパスを送ると、その間に上田は前線へと走り込む。浮き球のパスに抜群の反応で飛び出すと、ボールを背中に当てて巧みにコントロール。腰を回転させながら豪快に左足を振り抜き、鋭いシュートを突き刺した。

このゴールをアベマサッカーが公式Xで公開すると、ファンも驚愕。「連係が完璧すぎる。なかなか見られない美しさ」「綺世半端ないって」「背中トラップから完璧な左足」「やっぱ化け物や」「これをコントロールできるのはスゴイな」「背トラップ凄い」「ゴールまでの流れが美しい」と反応していた。

上田はデビュー戦となったトゥールーズ戦で初ゴールを挙げると、UEFAチャンピオンズリーグのベティス戦でも得点をマーク。これで加入後4試合で3得点と驚異的なペースで得点を量産している。（FOOTBALL ZONE編集部）