米国の靴ブランドのコンバースが、白人至上主義団体クー・クラックス・クラン（KKK）を連想させるという批判を受けた広告写真をソーシャルメディアのアカウントから削除し、公式に謝罪した。

19日（現地時間）の英BBC放送などによると、最近、コンバースのインスタグラムに掲載されたスニーカーの広告写真をめぐり、KKKの象徴である円すい形の白い頭巾を思わせるイメージがあるという批判が広がった。

白い頭巾は、KKKが身元を隠したまま黒人に対して集団的な暴力やテロを加える際に着用していた人種差別の象徴だ。また、写真の中で吊られている一足のスニーカーが集団暴力の被害者の姿を連想させるとの指摘もあった。

批判が強まると、コンバースは問題となった写真をソーシャルメディアから削除した。同社はほかのプラットフォームからもこの写真を削除する作業を進めていると明らかにした。

コンバースは前日に発表した声明で「このようなことがあってはならなかった」とし「この画像がなぜ問題になるかを理解していて、我々に誤りがあったことを認める」と謝罪した。この広告写真は、コンバースが先月27日に世界で発売した「Chuck 70 X」のプロモーションキャンペーンのために撮影された。