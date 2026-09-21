「スキンヘッドにしたい」髪が抜け落ちた13歳に理容師が“まさかの行動”…大バズ動画の舞台裏と、ふたりが交わした約束

TikTokやInstagramで爆発的に拡散され、多くの人々の心を揺さぶった1本の動画がある。坊主頭にするために髪を刈る13歳の少年の隣で、刺青の入ったいかつい体格の理容師が、突如自分の頭にバリカンを滑らせた……。

【動画】少年のために「俺も一緒に…」自らも髪を刈った旭岡さん

いったい何があったのか。理容師の行動には画面に映らない大人の葛藤と優しさが詰まっていた。動画の主である東京・六本木にある理容室「MEGURO BARBER SHOP 6PPONGI 目黒六」の理容師・旭岡亘哉（27）さんと、代表の目黒侑路さんの二人に、あの日の舞台裏を聞いた。

始業式の前日、電車で1時間以上かけて来た親子

ことの始まりは、店舗にかかってきた一本の電話だった。受話器を取ったのは理容師6年目の旭岡亘哉（ひのおか・こうや）さんだ。

「お父さんからお電話でお問い合わせをいただいて、『スキンヘッドって対応できますか？』と。『もちろんです！』とお答えして、その日のうちにご来店されたんです」

やってきたのは、翌日に始業式を控えた13歳の少年と、その父親だ。電車で1時間以上かけてやってきた二人は、どこか緊張した面持ちだったという。

少年は髪が抜け落ちてしまう症状を抱えており、新学期を前に「スキンヘッドにする」という苦渋の決断を下していたのだった。

「お父さんは声を震わせていて、めちゃくちゃ不安そうでした。でも、少年の方はすごく気丈で、ずっと笑顔で受け答えしてくれていて。13歳ってオシャレしたい盛りじゃないですか。その年齢で腹をくくって店に来てくれた彼の姿は、本当にかっこいいと思った。

ただ、鏡越しに彼の顔を見ていると、やっぱりどこか無理して笑っているようで、不安な内面が透けて見えたんです」（旭岡）

13歳の少年が望んで髪を失いたいわけがない。葛藤を押し殺して笑う少年の表情に、胸を締めつけられたと旭岡さんは語った。

「ここで自分の髪を守ったら、一生後悔する」

実はその頃、旭岡さん自身は髪を伸ばし、パーマをかけようと半年以上育てている最中だった。しかし、少年の不安な表情を見た瞬間、「自分の髪型なんてどうでもいい」と思ったという。

「大好きな漫画『僕のヒーローアカデミア』のデク（緑谷出久）じゃないですけど、『考えるより先に体が動いてた』というか。現実と戦う少年を前にして、ここで自分の髪を守ってたら一生後悔するだろって。髪なんて切ってもまた生えてくる。だったら、俺も一緒に背負おうと思ったんです」

躊躇なく自分の頭にバリカンを滑らせた旭岡さん。そうして「1人じゃないよ」と少年に語りかけると、ずっと笑顔を保っていた少年の目から、一気に涙があふれ出した。見守っていた父親も涙したそうだ。

実はこの動画、一切の仕込みや撮影の事前計画はなかったという。この映像が残ったのは、隣のバックヤードにいた代表・目黒さんの機転があったからだ。

「隣の部屋で作業してたら、なんだか雰囲気がピリッとしているなって感じて。『大丈夫かな』と思って覗いたら、亘哉が自分の頭にもうバリカン入れてたんですよ（笑）。『え、ちょっと待って待って！』って焦って飛び出しました」（目黒）

目黒さんは急いでスマホを取り出し、動画で撮影した。

「せっかくだから記念に残そうぜって思いました。SNSに載せる・載せないは別として、この時間は絶対に残してあげた方がいいと思ったんです」（目黒）

「僕が自分で撮影してたら、それこそ『仕込みかよ』ってなっちゃいますからね（笑）。目黒さんが撮ってくれたんです。

後日、僕がいきなりスキンヘッドになったんで、友達から『なんか悪いことしたの？』って聞かれたりもして（笑）」（旭岡）

動画が大きな反響を呼ぶと、SNS上では少年の事情を知らない層から「パフォーマンスだ」「自己満だ」といった批判的なコメントも寄せられた。だが、旭岡さんの芯は一切ブレない。

「世の中いろんな意見があるのは当然だし、どうぞご自由になんでも書いてくださいって感じです。批判も嫉妬もどうでもいい。そんなことより、大人として彼を守ってあげることの方が100倍大事ですから。

会社員のお父さんが急にスキンヘッドにするのは世間的に難しいじゃないですか。でも、理容師の俺なら何のデメリットもない。だったら俺が背負えばいい、ただそれだけです」（旭岡）

彼から教えてもらった理容師の本質

始業式が終わった日の夕方、旭岡さんの元に少年の母親から一通のメッセージが届いた。

『息子が学校から笑顔で帰ってきました。本当にありがとうございます』

その文面を見た時のことを旭岡さんはこう明かす。

「本当によかった……って、なんか安心して涙出ましたね。自分がやってきたことは間違いじゃなかったんだなって。理容師って容姿を整える仕事だけど、誰かを笑顔にしたり、救ったりできる仕事なんだと、彼と、ご家族に改めて教えてもらいました」

現在も旭岡さんと少年の間には、固い絆が結ばれている。

「SNSで繋がっているから、彼に何かあったらいつでも飛んでいける。それに、彼とは『いつか症状が良くなって、髪が伸びたら、今度は一緒にパーマかけようぜ』って約束してるんですよ。楽しみですよね」（旭岡）

旭岡さんはそう満面の笑みで語った。そんな旭岡さんのことを少年はどう思ったのか。

「『僕がやったら（髪を刈ったら）元気になる？』って聞かれて『はい！』って言ったら、ほんとに同じ髪型にしてくれて。本当にすごいです！ ほんとうの漢だと思いました」

少年の心を軽くしてあげようとわざと大きく笑ってみせた理容師。旭岡さんは、同じように悩みや葛藤を抱える若者たちに向けて、こう言葉を紡ぐ。

「自分が床屋として最大限送れるエールが、今回の行動でした。だからもし辛いことや苦しいことがあった時は、一人で溜め込まずに周りの誰かに打ち明けてほしいなと思います」

「目黒六」の社訓は「髪一重」だ。「髪型ひとつで人生を豊かにする。そんな髪一重な体験をして欲しい」という意味が込められている。

ただ髪を整えるだけではない。理容師という仕事の本質と大人の覚悟が詰まったあの日のバリカンの音は、一人の少年の心に確かに響いていた。

取材・文／佐々木一城