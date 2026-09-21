明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉に悩みを相談
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の最終週「道標（みちしるべ）」（第127回）が9月22日に放送される。
【写真】シマケン（佐野晶哉）に悩みを伝えるりん（見上愛）『風、薫る』第127回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第127回あらすじ
ツヤ（東野絢香）は、佳枝（相田翔子）の看護をするりんに、患者の変化に気づく方法を尋ねるが、りんはうまく答えられない…。直美にも相談するが、二人で言語化することに悩んでしまう。ある日、シマケン（佐野晶哉）を訪ねたりんが悩みを伝えてみると…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】シマケン（佐野晶哉）に悩みを伝えるりん（見上愛）『風、薫る』第127回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第127回あらすじ
ツヤ（東野絢香）は、佳枝（相田翔子）の看護をするりんに、患者の変化に気づく方法を尋ねるが、りんはうまく答えられない…。直美にも相談するが、二人で言語化することに悩んでしまう。ある日、シマケン（佐野晶哉）を訪ねたりんが悩みを伝えてみると…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。