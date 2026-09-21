『007』シリーズ、8代目ジェームズ・ボンド役は果たして誰になるのか──。長らく映画界を騒がせているこの話題に、5代目ボンド俳優のピアース・ブロスナンが自らの見解を語った。

かつて、『007／ゴールデンアイ』（1995）から『007／ダイ・アナザー・デイ』（2002）までの4作でジェームズ・ボンド役を演じたブロスナン。英にて8代目の人選について問われると、「候補者はたくさんいますよ」と応じた。

「素晴らしい役者は大勢います。私も状況を見ていますし、追いかけているんです。もしかすると、まったく予想外の方向から、誰も知らない人物が選ばれる可能性もあるでしょうね。」

以前から、8代目ボンド俳優には「イギリス出身の無名俳優」を起用するという方針がこともあり、ブロスナンの予想は適切とみられる。もっとも、本当の“無名俳優”ではなく、すでに映画やドラマで活躍しているが、トップスターではない若手を抜擢するのではないかという見方が現在は有力だ。

ブロスナンは、実際に誰が選ばれるかという点については「誰かを名指しすることはしませんよ」と応じた。「妻からは何も話さないようにと言われていたのに、つい喋りすぎてしまいました。私が何か言えば、それが広まって、自分が吊るし上げられるんですから」

以前は「72歳のボンドなんて誰も見たくないと思いますが、監督にアイデアがあるなら検討しますよ」と冗談めかしていたブロスナンだが、今回は「自分がボンドを演じる姿を見たいとは思いません」と一言。「今は観客の一人として、次のボンド俳優を待ち、彼の活躍を願っています」と。

既報によると、新ボンド役のオーディションは2026年5月にスタートしており、現在も進行中とみられる。プロデューサーのエイミー・パスカルは、年内にもなんらかの発表がなされる見込みであることを示唆していた。

ちなみに、俳優のゲイリー・オールドマンは、「彼らはもう選んだんです。決定は済んでいるけれど、まだ発表していない」と述べ、すでに新たなボンド俳優が決まっている可能性に。ただし、オールドマンがなんらかの情報を得ているのか、それとも完全なる予想にすぎないのかはわからない。

新ジェームズ・ボンドが登場する『007』新作映画（タイトル未定）は、監督を『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本を「ピーキー・ブラインダーズ」のスティーブン・ナイトが務める。プロデューサーはエイミー・パスカル＆デヴィッド・ハイマン。

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