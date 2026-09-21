「偽善によって国が滅んでゆく」スウェーデン総選挙で保守派が敗北した理由…移民政策の大失敗はもう元に戻らない
海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【悲惨】スウェーデン総選挙🇸🇪保守派政党が後退…移民政策の大失敗は元に戻らない【外国人犯罪×移民問題】」を公開した。動画では、スウェーデン総選挙における保守派政党の敗北を題材に、寛容な移民政策がもたらした構造的な罠と、日本社会への警鐘について語っている。
動画の冒頭、9月に行われたスウェーデン総選挙で中道左派の野党陣営が中道右派を上回る議席を獲得する見通しとなり、反移民を掲げる保守派政党「スウェーデン民主党（SD）」が後退したというニュースを紹介。同国が長年にわたり寛容な移民政策をとってきた一方で、近年は治安が急激に悪化している背景を説明した。動画内で示されたデータに触れつつ、性犯罪の発生率が世界2位にまで上昇していると指摘。「家の鍵が必要ないぐらい治安の良い国だった」スウェーデンが、「偽善によって国が滅んでゆく」と強い危機感をあらわにした。
さらに、治安が悪化したにもかかわらず保守派が敗北した理由について独自の説を展開した。国籍を取得した移民たちが、自身らに有利な手厚い支援を行う左派政党に投票している構造的な問題を指摘。「自分たちが面白おかしく楽に暮らしていけるから」という理由で左派への支持が集まり、選挙の結果が元に戻らない状況に陥っていると分析した。また、政府が自主帰国を促すために約500万円の支援金を用意する政策に転換したものの、「全然帰ってくれない」という厳しい現実も紹介している。
動画の終盤では、日本における外国人労働者の受け入れ拡大や帰化問題に触れ、スウェーデンの事例は決して対岸の火事ではないと主張した。「帰化一世に参政権を与えてはいけない」と力強く提言し、日本の未来を守るためには感情論ではなく「心は熱く、頭は冷静に」情報を見極めることが重要だと訴え、視聴者に選挙での慎重な判断を求めた。
動画の冒頭、9月に行われたスウェーデン総選挙で中道左派の野党陣営が中道右派を上回る議席を獲得する見通しとなり、反移民を掲げる保守派政党「スウェーデン民主党（SD）」が後退したというニュースを紹介。同国が長年にわたり寛容な移民政策をとってきた一方で、近年は治安が急激に悪化している背景を説明した。動画内で示されたデータに触れつつ、性犯罪の発生率が世界2位にまで上昇していると指摘。「家の鍵が必要ないぐらい治安の良い国だった」スウェーデンが、「偽善によって国が滅んでゆく」と強い危機感をあらわにした。
さらに、治安が悪化したにもかかわらず保守派が敗北した理由について独自の説を展開した。国籍を取得した移民たちが、自身らに有利な手厚い支援を行う左派政党に投票している構造的な問題を指摘。「自分たちが面白おかしく楽に暮らしていけるから」という理由で左派への支持が集まり、選挙の結果が元に戻らない状況に陥っていると分析した。また、政府が自主帰国を促すために約500万円の支援金を用意する政策に転換したものの、「全然帰ってくれない」という厳しい現実も紹介している。
動画の終盤では、日本における外国人労働者の受け入れ拡大や帰化問題に触れ、スウェーデンの事例は決して対岸の火事ではないと主張した。「帰化一世に参政権を与えてはいけない」と力強く提言し、日本の未来を守るためには感情論ではなく「心は熱く、頭は冷静に」情報を見極めることが重要だと訴え、視聴者に選挙での慎重な判断を求めた。
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。