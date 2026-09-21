”おじさんの教養”だった『スター・ウォーズ』に異変…なぜ急に女性たちの推し活コンテンツになったのか？

SW新作に日本の女性ファンが熱狂

『老いは若きを守り、やがて逆になる。我らの道』

これは今年5月22日に公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、主人公ディン・ジャリンが孤児として保護し、のちに息子として迎えた小さなエイリアン・グローグーに命を救われた際に静かに語りかけたセリフだ。

世代から世代へと受け継がれていく営みを、マンダロリアンの戦士らしい簡潔な言葉で説いた名シーンだが、奇しくもこのセリフとよく似た出来事が約半世紀にわたって続いてきた「スター・ウォーズ」というフランチャイズそのものに、いま起きている。

以前、本サイトで「なぜ若い世代はスター・ウォーズを観なくなったのか」を考察した。長い歴史と膨大な作品群を持つがゆえに、「どこから観ればいいのかわからない」「古典すぎてハードルが高い」と、新しい世代にとって入りづらい作品になりつつあったスター・ウォーズ。

そんな停滞に風穴を開けたのが、まさにこの『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』という映画だったのだ。

今回は、なぜ本作とその前日譚であるドラマシリーズが日本の観客、特に女性を中心に爆発的な人気を獲得したのか、そして長寿コンテンツが新規ファンを獲得するために何が必要なのかについて考えてみた。

応援上映は即完売

本作は日本で36億円の興行収入を記録し、これは北米を除く海外市場ではトップの成績だ。加えて、観客動員も210万人を突破し、3週連続で週末興行ランキングの首位となった。6月に池袋で開催された「グローグー応援上映」は即完売。

会場にはグローグーのぬいぐるみを抱いた多くの女性ファンが集まり、公開から3ヵ月以上が経った9月2日に、Disney+で見放題配信が始まってもその熱は冷めることなく、配信開始の4日後には、全国15劇場で再び応援上映が開催されている。

本作はなぜここまでの熱狂を生んだのか。ひとつは以前の記事でも触れた通り、シリーズが長らく描いてきた“フォースや、それを操るジェダイやシス”というレガシーから距離を置いた新たな主人公を打ち出した点にあるだろう。

この敷居の低さは、かつてシークエル3部作が惜しくも成し得なかったことにも思える。世界の大局など何も知らない新しい主人公という点では同じだが、結局シークエル3部作は、キャラクターたちを旧作から続くサーガのど真ん中に配置してしまった。

一方の“マンダロリアン”だが、彼らの冒険には確かに過去作のキャラクターたちは登場するものの、ディンとグローグーがそこに取り込まれてしまうことはない。フォースの才能を持つグローグーがジェダイではなく、ディンと共にマンダロリアンとしての道を歩んでいるのは、まさにそのことを示しているだろう。

北米、中国、韓国で伸び悩んだワケ

ではなぜ、本作は日本でこれほど強く支持されたのか。

2025年の国内定額制動画配信サービス市場を売上金額ベースのシェアで見ると、Netflixの27.1%に対し、Disney+は8.4%。スター・ウォーズの熱心なファンでなければ、Disney+で配信された前日譚のドラマシリーズ『マンダロリアン』を観ていた日本人は少なかっただろう。

加えて、賛否両論となったシークエル3部作でシリーズ熱が冷めてしまった人も多く、結果として『マンダロリアン』を見た人はそう多くなかった。今回の映画は、まさにこうした層を捉えたのだ。

視点を海外に向けてみよう。今回の映画だが、実は北米の興収は約1億7773万ドルと、シリーズ歴代作の中ではかなり控えめな成績だった。これは、2019年のDisney+開始当初から看板作品だった“マンダロリアン”熱が、今回の映画公開時には落ち着いてしまっていたからに思える。

だが日本の観客には「7年ぶりの新作映画」として届いたために、これほどの支持を得たのだろう。

同じ東アジアでも事情は日本とは異なる。例えば、中国の本土ではDisney+が正式展開されておらず、『マンダロリアン』は現在こそ中国の動画配信サービスで正規配信されているが、大きく告知されたのは2025年末だ。

さらに、シリーズ第1作が公開された1977年は文化大革命終結の翌年であり、オリジナル3部作が中国本土の劇場で初上映されたのは2015年。日本ほどIPとして定着してこなかったこうした側面も無視はできないだろう。

人気低迷は韓国でも同様だ。実は韓国でスター・ウォーズはEP4の公開後に人気が伸び悩み、EP5を飛ばしてEP6が公開され、3部作が揃って公開となったのは1997年の特別篇が初めてだった。こうした事情もあり、韓国の映画業界紙KOBIZも韓国における同IPの浸透度合いは日本よりも低いと分析している。

シリーズの入口としての完璧な仕掛け

誰でも楽しめる間口の広さが魅力の“マンダロリアン”だが、「では“マンダロリアン”はスター・ウォーズ成分を薄めた作品なのか」というと、そんなことは全くない。むしろ、見れば見るほど既存の映画やアニメシリーズに登場したキャラクターたちが大量に出てくる。

だからこそ、本作を入口にスター・ウォーズへ足を踏み入れた新規ファンたちが、そのままDisney+で配信されている前日譚のドラマ『マンダロリアン』へと遡り、さらに過去の劇場映画やアニメシリーズへと興味を広げていく流れが生まれているのだ。

ドラマの続編にあたる本作から見始めても楽しめるというのは、それだけ本作が新たなシリーズの入口として徹底設計されている証左だろう。

ドラマシリーズでディンが発したセリフに「ジェダイな感じがするか？」というものがある。これはとあるジェダイの遺跡を訪れたディンがグローグーに聞く、ちょっと間の抜けたセリフなのだが、このセリフは“シリーズあるある”を何も知らない新主人公・ディンをよく表しているとして、新規ファンを中心にXで話題になり、二次創作漫画も盛んに描かれた。

このセリフは実に象徴的だ。まさに番組側から“何も知らなくて大丈夫、ディンも知らないのだから”と言われているようなもので、長寿シリーズに挑む新規ファンの不安を解きほぐしている。過去作の重要人物が登場しても、当の主人公が「？」顔をするのだから、視聴者も安心できるというものだ。

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