行方不明になり、26年ぶりに発見された女性。バレエや社交ダンスを愛する"お嬢様"の変わり果てた姿に、中国全土が震撼している──。

【写真を見る】26年ぶりに農村で見つかった行方不明女性。ボサボサの髪にやつれた顔、汚れた服装で「変わり果てた姿」に…

孫美華さんは1968年、中国・北京の裕福な家庭に生まれた。英語に堪能で、バレエや社交ダンスをたしなみ、おまけに華やかな佇まいで、まさに才色兼備という言葉がぴったりだったという。しかし2000年、32歳の頃に突然姿を消した。

それから26年。山東省の農村で孫さんが見つかり、9月初旬に家族と再会を果たしたことが複数の現地メディアに報じられている。海外事情に詳しいジャーナリストの解説。

「海外メディアの報道によると、今春、あるブロガーが田舎で暮らす孫さんと出会ったそうです。孫さんが家族との再会を望んでいることを知り、そのブロガーは、SNSを通じて情報提供を求めることに。

彼女はボサボサの髪にやつれた顔、汚れた服装で、支離滅裂な発言が多い一方で、英語を話し、貿易関連の専門用語を使うなど、高い教育を受けていたことをうかがわせたといいます。

また、親族の名前なども記憶していました。血液採取の後に鑑定が行われ、最終的に北京に住む兄と繋がることができました」

その後、孫さんは兄の付き添いでついに北京へと帰ることができた。行方不明になってからの彼女の生活について、前出のジャーナリストが語る。

「孫さんは行方不明後、長年にわたって山東省の農村部で生活していたとされる。北京からは列車で数時間かかる地域です。孫さんは、20歳ほど年上とみられる男性と暮らし、2人は周囲から"龍おじさん"と"龍おばさん"と呼ばれていたという。

孫さんと"龍おじさん"の関係は不明ですが、ネット上では、彼を徹底的に調べるよう求める声も多い。なお、龍おじさんが警察に連行されたとの情報も出回っているが、現時点で正式な発表はなく、真偽は不明です」

なぜ、この事件が中国で大きな注目を集めているのか。その背景には、孫さんが人身売買の被害にあったのではないかという疑念がある。中国では長年、農村部などでの人身売買が社会問題となっている。

いわゆる"一人っ子政策"の時代に続いた出生制限や、跡継ぎとして男児を好む社会的傾向などにより、男女の人口比に偏りが生じた。その結果、一部の農村部などで結婚相手となる女性が不足し、人身売買の需要につながったと指摘されている。

「象徴的な事件が、2022年に江蘇省徐州市で発覚した"鎖につながれた女性"です。粗末な小屋の中で女性が首に鎖をつながれている動画がSNSで大きく拡散されました。

その後の捜査で、女性が人身売買の被害者であることが判明し、国を揺るがすような騒動となった。孫さんについてはまだ人身売買の被害にあったと確定したわけではないが、今後の流れ次第では、一大スキャンダルへと発展しそうです」（前出・ジャーナリスト）

孫さんの身に何が起きたのか。26年ぶりの家族との再会を、単なる美談で終わらせてはいけない。