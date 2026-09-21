わんちゃんを連れてバスに乗ることになった投稿者さま。ルールを守ってバッグの中にいる愛犬の様子をそっと覗いてみたら……。予想外なまさかの光景はSNSで3万7000件もの高評価がつき、「本当、天使の寝顔♡」「誰も気づくまい、このバッグの中にワンコが寝てるなんて…」といった声が寄せられました！

【動画：バスを乗っている最中、『バッグの中の犬』を確認→『怖がっていないかな』と心配していたら…まさかの光景】

️バッグの中の愛犬の様子を覗いたら…

Threadsアカウント「@_wooriii__」さまは、MIX犬の「うり」ちゃんというワンちゃんの日常を紹介しています。

この日は飼い主さんと一緒にバスに乗ってお出かけすることになったという、うりちゃん。

バスは顔や体の一部が外に出ないよう、完全に閉まるカゴやバッグに入っていれば、わんちゃんも一緒に同乗可能なバス会社が多いです。

うりちゃんも、そのルールをしっかりと守り、飼い主さんのバッグの中にすっぽりと入った状態でおとなしく乗車していたのだそう。

しかし、あまりにもおとなしいので、「怖がっていないかな」と飼い主さんがバッグの中を覗いてみると……

なんとぐっすり眠っているではありませんか！バスの揺れが心地よかったのか、熟睡していたといううりちゃん。大物ですね……！

️予想外の光景が話題に

バスの中でもぐっすり眠れてしまううりちゃんの様子は、Threads上でも大きな話題になりました！

コメント欄には「乗り物でこんな爆睡してるのかわいすぎない？」「ヤバい隣の席だったら幸せすぎるかもしれない」「寝顔がかわいい♡」といった声が寄せられています。

そんなうりちゃん、普段から飼い主さんと一緒にお出かけすることがあるようで、以前、バッグの中に入ってお散歩しているときにも爆睡していたのだとか！

Threadsアカウント「@_wooriii__」さまは、そんな可愛らしいうりちゃんの日常を発信しています。

うりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@_wooriii__」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。