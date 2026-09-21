「ギャップがすげぇ」コロチキ西野、ボディビル大会を前に「完成」宣言
『キングオブコント2015』（TBS系）王者「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が19日にXを更新。ボディビル大会にエントリーした西野が“完成”した肉体を披露すると、ファンから「仕上がりえぐい」「キレてる」といった称賛が集まった。
【写真】コロチキ西野、“完成”された筋肉美を披露
西野が、自身の肉体を披露する「西野（筋肉）」と名付けたアカウントから「【大会まであと1日】ボディビルダー西野 完成」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、浅黒い肌でポーズを決める西野の姿が収められている。鍛え上げられた筋肉をアピールする彼の投稿に、ファンから「腕の仕上がりえぐい」「デカい、キレてる」「ほんま凄い！カッコイイ」「三角筋のカットが凄い…」などの声が相次いでいる。
この投稿の翌日、西野は「第2回栃木県男子ボディビルオープン大会」の170cm以下級に出場。2024年にはフィジークの大会へ出場していた彼が初のボディビル競技に挑んだ。
引用：「西野（筋肉）」X（@nishino_kinniku）
【写真】コロチキ西野、“完成”された筋肉美を披露
西野が、自身の肉体を披露する「西野（筋肉）」と名付けたアカウントから「【大会まであと1日】ボディビルダー西野 完成」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、浅黒い肌でポーズを決める西野の姿が収められている。鍛え上げられた筋肉をアピールする彼の投稿に、ファンから「腕の仕上がりえぐい」「デカい、キレてる」「ほんま凄い！カッコイイ」「三角筋のカットが凄い…」などの声が相次いでいる。
この投稿の翌日、西野は「第2回栃木県男子ボディビルオープン大会」の170cm以下級に出場。2024年にはフィジークの大会へ出場していた彼が初のボディビル競技に挑んだ。
引用：「西野（筋肉）」X（@nishino_kinniku）