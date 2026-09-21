『豊臣兄弟！』重臣“正勝”高橋努、涙の説得に称賛続々も「フラグ怖い」「激やせしてない？」心配の声
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第36回「姫若子と鬼若子」が20日に放送され、蜂須賀正勝（高橋努）が秀吉（池松壮亮）を説得すると、ネット上には「素晴らしい家臣」「名スピーチ」などの声が集まった。
【写真】長宗我部元親役の磯部寛之（[Alexandros]）による涙の熱演も話題に！
“四国一統”を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）が羽柴家に反旗を翻す。秀吉は四国攻めの総大将に弟の小一郎こと秀長（仲野太賀）を指名。秀長は、秀吉の力を誇示するため四国を攻め落とす大規模作戦を実行。その頃、秀吉は関白になるため京を訪れていた。
その後、秀長は武力で元親を圧倒するものの、戦の終結に向けた交渉が難航。痺れを切らした秀吉が、秀長のもとに出陣の意思を文で伝えてくる。戦によるこれ以上の犠牲を避けたい秀長。そんな彼の思いに触れた正勝は、戦で負ったケガを押して、出陣を留まるよう秀吉を説得しに行くのだった。
出陣の準備をしていた秀吉の前に姿を見せた正勝は「秀長殿は総大将として立派に戦っておる」と笑顔を見せ「このまま見届けてやってくだされ」と頼む。しかし関白への道が開けた秀吉は、出陣することで力を見せつけたいと強く主張。そんな秀吉の姿を見た正勝は、秀吉と秀長に出会った頃を振り返りつつ「今はどうじゃ？ あの頃と同じように、小一郎のことをわかっておるか？」と語りかける。
さらに正勝は、関白の座に手をかけた秀吉を称えながらも「わしにとっては、もっと大事なことがある」と言い放ち「その関白が、わしの惚れた男かどうかじゃ…どうなんじゃ？」と涙ながらに訴えた。
正勝の話を聞いた秀吉は「あと3日だけ待つ！」と約束。秀吉から言葉を引き出した正勝は「上様、ありがとうございまする！」と頭を下げてからゆっくり顔を上げると、笑いながら一筋の涙をこぼすのだった…。
秀吉を見事に説得した正勝に対して、ネット上には「素晴らしい友、素晴らしい家臣」「正勝の名スピーチ」「ずっと兄弟を見てきた人だからこその説得に泣ける」といった称賛が続出。その一方で「蜂須賀殿が細くなって心配」「見せ場が来て嬉しいけど退場フラグ怖い」「激やせしてない？」などの投稿も相次いでいた。
【写真】長宗我部元親役の磯部寛之（[Alexandros]）による涙の熱演も話題に！
“四国一統”を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）が羽柴家に反旗を翻す。秀吉は四国攻めの総大将に弟の小一郎こと秀長（仲野太賀）を指名。秀長は、秀吉の力を誇示するため四国を攻め落とす大規模作戦を実行。その頃、秀吉は関白になるため京を訪れていた。
出陣の準備をしていた秀吉の前に姿を見せた正勝は「秀長殿は総大将として立派に戦っておる」と笑顔を見せ「このまま見届けてやってくだされ」と頼む。しかし関白への道が開けた秀吉は、出陣することで力を見せつけたいと強く主張。そんな秀吉の姿を見た正勝は、秀吉と秀長に出会った頃を振り返りつつ「今はどうじゃ？ あの頃と同じように、小一郎のことをわかっておるか？」と語りかける。
さらに正勝は、関白の座に手をかけた秀吉を称えながらも「わしにとっては、もっと大事なことがある」と言い放ち「その関白が、わしの惚れた男かどうかじゃ…どうなんじゃ？」と涙ながらに訴えた。
正勝の話を聞いた秀吉は「あと3日だけ待つ！」と約束。秀吉から言葉を引き出した正勝は「上様、ありがとうございまする！」と頭を下げてからゆっくり顔を上げると、笑いながら一筋の涙をこぼすのだった…。
秀吉を見事に説得した正勝に対して、ネット上には「素晴らしい友、素晴らしい家臣」「正勝の名スピーチ」「ずっと兄弟を見てきた人だからこその説得に泣ける」といった称賛が続出。その一方で「蜂須賀殿が細くなって心配」「見せ場が来て嬉しいけど退場フラグ怖い」「激やせしてない？」などの投稿も相次いでいた。