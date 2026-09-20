大泉洋主宰のボウリングバトル開催！ 松村北斗＆横山裕ら豪華集結『スター激突！大泉ボウリング』10.4放送
俳優界随一のボウリング愛好家として知られる大泉洋が主宰・MCを務める特番『スター激突！大泉ボウリング』が、日本テレビ系にて10月4日19時から放送されることが決まった。
【写真】大泉洋、山下智久、伊藤沙莉＆ランナーたちが『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に集結！
世代を超えて親しまれ、誰もがルールを理解できるスポーツ・ボウリング。そのシンプルさゆえに一投で勝負の流れが変わり、最後の一投まで目が離せない。
勝負の舞台は、大観衆が見守る豪華なボウリングスタジアムセット。俳優、アーティスト、アスリート、お笑い芸人など、各界からボウリング好きのスターたちが集結し、プライドを懸けた真剣勝負を繰り広げる。
手に汗握る白熱のボウリングバトルはもちろん、大泉ならではの軽妙なトークも見どころのひとつ。スターたちの意外な素顔や勝負への熱い思いを引き出しながら、笑いと興奮に満ちた新感覚のボウリングエンターテインメントを届ける。
プレーヤーゲストは、アンミカ、内川聖一、奥智哉、柿谷曜一朗、春日俊彰（オードリー）、劇団ひとり、小手伸也、小林虎之介、こばやし元樹、高橋努、高橋成美、高橋光臣、ダンディ坂野、那須晃行（なすなかにし）、野村周平、長谷川忍（シソンヌ）、マギー審司、松井ケムリ（令和ロマン）、松村北斗（SixTONES）、水谷隼、山崎弘也（アンタッチャブル）、山本彩、横尾渉（Kis-My-Ft2）、横山裕（SUPER EIGHT）、吉田沙保里。
スタジオゲストは山田杏奈、高橋克典。進行は石川みなみアナウンサーが務める。
大泉洋は「主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の番宣で、“キャストみんなでボウリングをしよう”と始まったはずが、蓋を開けてみたらとんでもない規模の番組になっていました（笑） 松村北斗くんをはじめ、豪華すぎるゲストの皆さんが本気で激突する、見応えたっぷりのボウリングバトルです。ぜひお楽しみに！」とコメントした。
『スター激突！大泉ボウリング』は、日本テレビ系にて10月4日19時放送。
【写真】大泉洋、山下智久、伊藤沙莉＆ランナーたちが『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に集結！
世代を超えて親しまれ、誰もがルールを理解できるスポーツ・ボウリング。そのシンプルさゆえに一投で勝負の流れが変わり、最後の一投まで目が離せない。
勝負の舞台は、大観衆が見守る豪華なボウリングスタジアムセット。俳優、アーティスト、アスリート、お笑い芸人など、各界からボウリング好きのスターたちが集結し、プライドを懸けた真剣勝負を繰り広げる。
プレーヤーゲストは、アンミカ、内川聖一、奥智哉、柿谷曜一朗、春日俊彰（オードリー）、劇団ひとり、小手伸也、小林虎之介、こばやし元樹、高橋努、高橋成美、高橋光臣、ダンディ坂野、那須晃行（なすなかにし）、野村周平、長谷川忍（シソンヌ）、マギー審司、松井ケムリ（令和ロマン）、松村北斗（SixTONES）、水谷隼、山崎弘也（アンタッチャブル）、山本彩、横尾渉（Kis-My-Ft2）、横山裕（SUPER EIGHT）、吉田沙保里。
スタジオゲストは山田杏奈、高橋克典。進行は石川みなみアナウンサーが務める。
大泉洋は「主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の番宣で、“キャストみんなでボウリングをしよう”と始まったはずが、蓋を開けてみたらとんでもない規模の番組になっていました（笑） 松村北斗くんをはじめ、豪華すぎるゲストの皆さんが本気で激突する、見応えたっぷりのボウリングバトルです。ぜひお楽しみに！」とコメントした。
『スター激突！大泉ボウリング』は、日本テレビ系にて10月4日19時放送。