韓国軍は、北朝鮮が20日夕方、日本海に向けて、短距離弾道ミサイルを1発を発射し、600キロメートル以上、飛行したと発表しました。北朝鮮による発射はこの日、2回目です。

韓国軍によりますと、20日午後6時前、北朝鮮が東部・元山から短距離弾道ミサイル1発を発射しました。ミサイルは600キロメートル以上、飛行したということです。

北朝鮮は午後3時ごろにも短距離弾道ミサイル1発を発射していて、この日の弾道ミサイル発射は2発目です。

今月上旬にかけてグアム沖ではアメリカが主導し、日本の自衛隊や韓国軍などが参加した共同訓練が行われましたが、金正恩総書記の妹・与正氏は18日、談話でこの訓練を批判し「攻撃性を帯びた行動をとる」などと警告していました。

また与正氏は、IAEA＝国際原子力機関の総会で北朝鮮の非核化を求める決議案が採択されたことなど対しても反発する声明を相次いで出していました。