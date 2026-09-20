Snow Man佐久間大介、スタッフ・キャスト全員分のコース料理差し入れ 土屋太鳳が“ウラの顔”明かす「昭和のスターみたい」【マッチング TRUE LOVE】
【モデルプレス＝2026/09/20】女優の土屋太鳳とSnow Manの佐久間大介が9月20日、都内で開催された「映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）公開5日前！緊急招集会議」に、共演の豊嶋花、倉悠貴、内田英治監督とともに出席。お互いの“ウラの顔”を明かした。
【写真】土屋太鳳＆佐久間大介「マッチング」前作共演時の様子
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される〈マッチングツアー〉へと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、本性が暴かれていく。前作を超えるスケールと緊張感で、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
イベント中盤では共演者だけが知る“ウラの顔”を発表する企画が。土屋は、いつでも明るい元気なムードメーカーというイメージがある佐久間の“ウラの顔”を「昭和のスター」だと告白。「映画撮影中もお忙しくて、（撮影地の）久米島を行ったり来たりしながら撮影をしてくださった」と前置きし「ある日、ホテルのコースの食事をスタッフさんキャストさん全員分差し入れてくださって。お肉からデザートまであって」と振り返った。
土屋は「『おいし～！』って食べていたら、佐久間さんがその時間帯に久米島に着く予定で、颯爽と『お疲れさまで～す！』って入ってきて。照明さんがいたんですけど、照明さんが『うわぁ、昭和のスターみたい』って（笑）」と回想。「ここまで猛烈なオモテはもはやウラだなと思いました」と笑顔で語った。
佐久間は、映画のクランクインも他のキャストたちより遅めだったのだと言い「みんなにとっての楽しさ見つけられないかな？って、メイクさんとかいろんな人としゃべってて。じゃあごはんか！って」と差し入れの経緯を説明。「久米島のホテルのスタッフのみなさんと何回も打ち合わせして。『おすすめの、特にこれ食べた方がいい！みたいなお肉ありますか？』とか聞いて、全部打ち合わせをしてやらせてもらいました」と徹底した準備を明かした。
“昭和のスター”と言われたことに対して佐久間は「僕が事務所に入ってからの先輩たち…昭和生まれ昭和育ちのみなさんの熱量やストイックさを僕たちは学んでいたので」としみじみ。「Snow Manはギリ昭和生まれって言われても納得できるくらい。マインドがそうなんです。『基本なんでもやってやる！』って気持ちと、悔しい時は本当に心から悔しがることが多いです」と明かした。
佐久間は土屋のことを「本当にしっかり者だし、責任感もちゃんと持っていて真面目な座長。よく『令和のジャンヌ・ダルク』と呼んでいます」と表現しつつ「そんな太鳳ちゃんのウラの顔は『うっかりプリンセス』！」と告白。続けて「本当に真面目で全力でぐっと向き合うのがかっこいいな、と思う中でも『あれ忘れてた』とか、たまに『電池切れちゃったのかな？』くらい話聞いてないときもある（笑）」と土屋の天然な一面を暴露した。
佐久間は「そこもかわいいな、と思って。うっかり具合もお姫様みたいだなって」とほほ笑み「太鳳ちゃんのオンの強いところと、抜けているところのギャップがいいな、と思っています」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】土屋太鳳＆佐久間大介「マッチング」前作共演時の様子
◆土屋太鳳主演「マッチング TRUE LOVE」
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される〈マッチングツアー〉へと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、本性が暴かれていく。前作を超えるスケールと緊張感で、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
◆土屋太鳳、佐久間大介は「昭和のスター」
イベント中盤では共演者だけが知る“ウラの顔”を発表する企画が。土屋は、いつでも明るい元気なムードメーカーというイメージがある佐久間の“ウラの顔”を「昭和のスター」だと告白。「映画撮影中もお忙しくて、（撮影地の）久米島を行ったり来たりしながら撮影をしてくださった」と前置きし「ある日、ホテルのコースの食事をスタッフさんキャストさん全員分差し入れてくださって。お肉からデザートまであって」と振り返った。
土屋は「『おいし～！』って食べていたら、佐久間さんがその時間帯に久米島に着く予定で、颯爽と『お疲れさまで～す！』って入ってきて。照明さんがいたんですけど、照明さんが『うわぁ、昭和のスターみたい』って（笑）」と回想。「ここまで猛烈なオモテはもはやウラだなと思いました」と笑顔で語った。
佐久間は、映画のクランクインも他のキャストたちより遅めだったのだと言い「みんなにとっての楽しさ見つけられないかな？って、メイクさんとかいろんな人としゃべってて。じゃあごはんか！って」と差し入れの経緯を説明。「久米島のホテルのスタッフのみなさんと何回も打ち合わせして。『おすすめの、特にこれ食べた方がいい！みたいなお肉ありますか？』とか聞いて、全部打ち合わせをしてやらせてもらいました」と徹底した準備を明かした。
“昭和のスター”と言われたことに対して佐久間は「僕が事務所に入ってからの先輩たち…昭和生まれ昭和育ちのみなさんの熱量やストイックさを僕たちは学んでいたので」としみじみ。「Snow Manはギリ昭和生まれって言われても納得できるくらい。マインドがそうなんです。『基本なんでもやってやる！』って気持ちと、悔しい時は本当に心から悔しがることが多いです」と明かした。
◆佐久間大介、土屋太鳳の“かわいい”一面明かす
佐久間は土屋のことを「本当にしっかり者だし、責任感もちゃんと持っていて真面目な座長。よく『令和のジャンヌ・ダルク』と呼んでいます」と表現しつつ「そんな太鳳ちゃんのウラの顔は『うっかりプリンセス』！」と告白。続けて「本当に真面目で全力でぐっと向き合うのがかっこいいな、と思う中でも『あれ忘れてた』とか、たまに『電池切れちゃったのかな？』くらい話聞いてないときもある（笑）」と土屋の天然な一面を暴露した。
佐久間は「そこもかわいいな、と思って。うっかり具合もお姫様みたいだなって」とほほ笑み「太鳳ちゃんのオンの強いところと、抜けているところのギャップがいいな、と思っています」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】