「麻央さんだー」市川團十郎、“昔のカメラ”から家族写真発見「胸が熱くなりました」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が19日にInstagramを更新。“昔のカメラ”に収められていた家族写真を披露すると、ファンから「笑顔が凄くいい!!」「胸が熱くなりました」などの声が集まっている。
【写真】「胸が熱く」家族写真には小林麻央さんの姿も
團十郎が「たまたま昔のカメラ出てきて、中にありまして、目を細めました」と投稿したのは、志賀高原の森林再生を目的にした取り組み「ABMORI」で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、幼い長男・勸玄を抱っこする小林麻央さんの姿をはじめ、麻央さんと團十郎が笑顔で並んだ家族ショットなどが収められている。
披露された懐かしい家族写真に、ファンからは「幸せそうな笑顔が凄くいい!!」「麻央さんだー」「いつ見ても素敵なご家族ですね」「胸が熱くなりました」といった反響が寄せられている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）
【写真】「胸が熱く」家族写真には小林麻央さんの姿も
團十郎が「たまたま昔のカメラ出てきて、中にありまして、目を細めました」と投稿したのは、志賀高原の森林再生を目的にした取り組み「ABMORI」で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、幼い長男・勸玄を抱っこする小林麻央さんの姿をはじめ、麻央さんと團十郎が笑顔で並んだ家族ショットなどが収められている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）