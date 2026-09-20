Snow Man佐久間大介、倉悠貴は「バイト戦士」 豊富なバイト経験を羨む「いろんな経験があるから役にも生きるし」
Snow Manの佐久間大介が20日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』（25日公開） 公開5日前！緊急招集会議に参加した。
【写真】白いバラとともにクールな表情を見せる倉悠貴
作品の大きなテーマである“表と裏の顔”にちなみ、共演者だからこそ知り得る「お互いの意外なウラの顔」をフリップ形式で公開した。イベントには倉悠貴も登壇しており、佐久間は倉のことを「バイト戦士」と表現し、「倉くんって落ち着いてる子なのかなと思うところがあると思うんですけど、関西出身で話すの好きだし人と関わるのが好きな子。話を聞いた時にバイトめっちゃやってた。いろんなバイトをやったことがあるって言ってて」と倉に話題を振った。
倉は、かまぼこの工場や模試の試験監督、引越し業者、イベント設営、古着屋、串カツ店、ドラッグストアなど、さまざまなバイト経験があることを明かした。これを聞いた佐久間は「いろんな経験があるから役にも生きるし、スタッフさんの大変さもわかるじゃん。とてもいい経験してるなと思って。おれもバイトしたかった。中1からアイドルやってるので」と経験豊富な倉を羨んだ。
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
イベントにはほかに、土屋太鳳、豊嶋花、内田英治監督が登壇した。
【写真】白いバラとともにクールな表情を見せる倉悠貴
作品の大きなテーマである“表と裏の顔”にちなみ、共演者だからこそ知り得る「お互いの意外なウラの顔」をフリップ形式で公開した。イベントには倉悠貴も登壇しており、佐久間は倉のことを「バイト戦士」と表現し、「倉くんって落ち着いてる子なのかなと思うところがあると思うんですけど、関西出身で話すの好きだし人と関わるのが好きな子。話を聞いた時にバイトめっちゃやってた。いろんなバイトをやったことがあるって言ってて」と倉に話題を振った。
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
イベントにはほかに、土屋太鳳、豊嶋花、内田英治監督が登壇した。