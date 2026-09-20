ブラッド・ピット、迷彩柄の服で『ハート・オブ・ビースト』プレミアに登場 大型犬と戯れる一幕も
俳優のブラッド・ピットが主演する映画『ハート・オブ・ビースト』（9月25日公開）のグローバルプレミアが、現地時間16日に米テネシー州フランクリンで開催された。
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本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人ジェームズと、義足の元偵察犬オーディンが、互いに支え合いながら自宅を目指す姿を描く物語。戦争映画『フューリー』（2014年）のデヴィッド・エアー監督とピットが12年ぶりにタッグを組んだ。
会場となったのは、元採石場を再開発して造られた野外コンサート会場、ファーストバンク・アンフィシアター。自然に囲まれた立地と音響設備を備え、アラスカの大自然を舞台にした作品に合わせた会場が選ばれた。
ピットは「この映画をこの会場に持ち込み、野外で鑑賞できるのは本当に素晴らしい体験だよ」とコメント。迷彩柄のセットアップ姿でカーペットに登場し、集まったファンや報道陣の前で写真撮影に応じた。
会場には、エアー監督のほか、共演するJ・K・シモンズ、アラスカ先住民にルーツを持つアンナ・ラムらキャスト、スタッフが集結した。
また、劇中でピット演じるジェームズの相棒となるシェパードのオーディンにちなみ、複数の大型犬も登場。愛犬家として知られるピットが、犬たちと笑顔で戯れる姿も見られた。劇中で使用される楽曲をカントリーミュージシャンが生演奏する演出もあった。
本作は、9月25日より全世界同時公開。通常上映に加え、MX4D、4DX、Dolby Cinemaでも上映される。
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本作は、アラスカの奥地に取り残された退役軍人ジェームズと、義足の元偵察犬オーディンが、互いに支え合いながら自宅を目指す姿を描く物語。戦争映画『フューリー』（2014年）のデヴィッド・エアー監督とピットが12年ぶりにタッグを組んだ。
ピットは「この映画をこの会場に持ち込み、野外で鑑賞できるのは本当に素晴らしい体験だよ」とコメント。迷彩柄のセットアップ姿でカーペットに登場し、集まったファンや報道陣の前で写真撮影に応じた。
会場には、エアー監督のほか、共演するJ・K・シモンズ、アラスカ先住民にルーツを持つアンナ・ラムらキャスト、スタッフが集結した。
また、劇中でピット演じるジェームズの相棒となるシェパードのオーディンにちなみ、複数の大型犬も登場。愛犬家として知られるピットが、犬たちと笑顔で戯れる姿も見られた。劇中で使用される楽曲をカントリーミュージシャンが生演奏する演出もあった。
本作は、9月25日より全世界同時公開。通常上映に加え、MX4D、4DX、Dolby Cinemaでも上映される。