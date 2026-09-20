Snow Man佐久間大介、宮田俊哉のしゃべり方に似る「週8くらい会っていたときもあったので」
俳優の土屋太鳳とSnow Manの佐久間大介が20日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』（25日公開） 公開5日前！緊急招集会議に参加した。
【集合写真】白いバラと映画の札を持ってアピールする土屋太鳳&佐久間大介ら
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
イベントでは、1214人にとったアンケートをもとにした「怪しいキャラクターランキング」を発表。土屋演じる輪花は、42票を得て第7位という結果に。その理由として「吐夢のそばにいたから影響されているのでは」などという声が寄せられたという。
これを聞いた佐久間は「よく会ったりする人に影響されるとか結構あるから。しゃべり方が似てくるとか、ありますからね。僕もKis-My-Ft2の宮田（俊哉）くんとめっちゃ仲良くて、週8くらい会っていたときもあったので。1日2回会う日もあって。いろんな先輩に『宮田にめっちゃしゃべり方似てるな』って言われたりました」と回顧した。
土屋は、「24時間テレビに出させていただいた時に、高橋尚子選手の動画を見ながら走る練習をして。なので、そういう意味では、走り方を似せたりとか。上手いのを見て、似せていくというのは得意といいますか」と明かした。
イベントにはほかに、豊嶋花、倉悠貴、内田英治監督が登壇した。
【集合写真】白いバラと映画の札を持ってアピールする土屋太鳳&佐久間大介ら
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
これを聞いた佐久間は「よく会ったりする人に影響されるとか結構あるから。しゃべり方が似てくるとか、ありますからね。僕もKis-My-Ft2の宮田（俊哉）くんとめっちゃ仲良くて、週8くらい会っていたときもあったので。1日2回会う日もあって。いろんな先輩に『宮田にめっちゃしゃべり方似てるな』って言われたりました」と回顧した。
土屋は、「24時間テレビに出させていただいた時に、高橋尚子選手の動画を見ながら走る練習をして。なので、そういう意味では、走り方を似せたりとか。上手いのを見て、似せていくというのは得意といいますか」と明かした。
イベントにはほかに、豊嶋花、倉悠貴、内田英治監督が登壇した。