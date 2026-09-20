吉岡里帆「なんとまぁ」大胆背中出し衣装に驚きショートヘアのドアップショットも公開
女優の吉岡里帆が20日にInstagramを更新。美背中があらわになったソロショットを披露すると、ファンから「なんとまぁ素敵」「世界一」といった反響が寄せられた。
【別カット】憂いを帯びた表情を切り取ったアップショット
9月25日公開の映画『シャドウワーク』で奈緒とダブル主演を務めている吉岡が「"シャドウワーク"の取材して頂きました」と投稿したのは自身のソロショット。投稿には、大胆に背中が開いたワンピースドレスを着た彼女のバックショットや憂いを帯びた表情に迫ったアップショットが収められている。
彼女の美背中や表情を捉えた写真に、ファンからは「ほんとにお綺麗です」「なんとまぁ素敵でございます」「里帆ちゃんの背中は世界一」「あまりの美しさに震える」などの声が集まっている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（@riho_yoshioka）
【別カット】憂いを帯びた表情を切り取ったアップショット
9月25日公開の映画『シャドウワーク』で奈緒とダブル主演を務めている吉岡が「"シャドウワーク"の取材して頂きました」と投稿したのは自身のソロショット。投稿には、大胆に背中が開いたワンピースドレスを着た彼女のバックショットや憂いを帯びた表情に迫ったアップショットが収められている。
彼女の美背中や表情を捉えた写真に、ファンからは「ほんとにお綺麗です」「なんとまぁ素敵でございます」「里帆ちゃんの背中は世界一」「あまりの美しさに震える」などの声が集まっている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（@riho_yoshioka）