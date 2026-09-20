内野聖陽、絶望から立ち上がる過程を熱演 実際の事件を映画化『負けへんで』場面写真
俳優の内野聖陽が主演する映画『負けへんで』（11月13日公開）から、身に覚えのない罪で逮捕された主人公が、絶望の中から立ち上がるまでを捉えた場面写真5点が公開された。
【画像】映画『負けへんで』そのほかの場面写真
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を、山岸氏本人がつづった著書『負けへんで』（文春文庫）をもとに映画化。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などの本木克英監督がメガホンを取った。
内野が演じる藤堂繁は、一代で会社を築き、不動産業界で成功を収めたカリスマ社長。“消えた30億円”を巡る横領容疑で突然逮捕され、地位や名誉、自らが築いた会社、自由までも奪われてしまう。248日間に及ぶ勾留を経て、全てを失いながらも、自らの無実を証明するために立ち上がる。
公開された写真には、藤堂が松本若菜演じる検事・鈴鳴通子の取り調べを受ける場面を収録。「私は無実です」と訴える藤堂と、静かに追及する鈴鳴の対峙が切り取られている。
このほか、社員を鼓舞する社長時代の堂々とした姿や、長期勾留によって精神的に追い詰められ、感情をあらわにする場面も。全てを失った藤堂を信じ、支え続ける美村里江演じる恋人・美奈との関係性もうかがえる。
変幻自在の演技で藤堂の激動の人生を体現した内野は、実際の事件を題材にした本作への出演について「この事件については知らなかったのですが、今でもこのようなえん罪事件があるということが衝撃でした」と振り返る。
続けて「検察の闇を扱った社会派のエンターテインメント作品として、ここまで苦痛を味わった一人の人生を映画化するというのは、現実に起こった事件なだけに、多くの方が引き込まれるんじゃないかなと思ったのが第一印象でした。主人公が味わった人生の浮き沈みをリアルに表現できたら」と語っていた。
藤堂を追い詰める検事・鈴鳴役の松本、藤堂の無実を信じて支える君塚大作役の北村一輝、恋人・美奈役の美村のほか、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏が弁護士チームを演じる。
【画像】映画『負けへんで』そのほかの場面写真
本作は、2019年に大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を、山岸氏本人がつづった著書『負けへんで』（文春文庫）をもとに映画化。『超高速！参勤交代』『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』などの本木克英監督がメガホンを取った。
公開された写真には、藤堂が松本若菜演じる検事・鈴鳴通子の取り調べを受ける場面を収録。「私は無実です」と訴える藤堂と、静かに追及する鈴鳴の対峙が切り取られている。
このほか、社員を鼓舞する社長時代の堂々とした姿や、長期勾留によって精神的に追い詰められ、感情をあらわにする場面も。全てを失った藤堂を信じ、支え続ける美村里江演じる恋人・美奈との関係性もうかがえる。
変幻自在の演技で藤堂の激動の人生を体現した内野は、実際の事件を題材にした本作への出演について「この事件については知らなかったのですが、今でもこのようなえん罪事件があるということが衝撃でした」と振り返る。
続けて「検察の闇を扱った社会派のエンターテインメント作品として、ここまで苦痛を味わった一人の人生を映画化するというのは、現実に起こった事件なだけに、多くの方が引き込まれるんじゃないかなと思ったのが第一印象でした。主人公が味わった人生の浮き沈みをリアルに表現できたら」と語っていた。
藤堂を追い詰める検事・鈴鳴役の松本、藤堂の無実を信じて支える君塚大作役の北村一輝、恋人・美奈役の美村のほか、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏が弁護士チームを演じる。