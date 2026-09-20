ジャッジ、PO前復帰へ「できることはすべてやる」 右ふくらはぎ肉離れ「復帰時期は分からない」
右ふくらはぎの肉離れで負傷者リスト（IL）入りしたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が、ポストシーズン開幕前の復帰へ強い意欲を示した。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が19日（日本時間20日）報じた。「復帰時期がいつになるとか、そういうことについては、本当に何も答えられない」。ジャッジはダイヤモンドバックス戦前に現状を説明。右ふくらはぎのヒラメ筋を痛めたことを明かした一方、肉離れの程度を示すグレードについては分からないという。それでも「できる限り早く戻れるよう、できることはすべてやる」と話した。
ヤンキースは19日にジャッジをILに登録。17日にさかのぼって適用され、最短で復帰できるのは27日の本拠地オリオールズとのレギュラーシーズン最終戦となる。離脱中もトレーニングを続け、スローイングも行えるという。ジャッジは今回の故障について「もちろん、かなりフラストレーションはたまっている」と胸中を明かした。
16日のツインズ戦では1回から下半身に痛みを感じながらプレーを続け、5回には右脚を振ってほぐすようなしぐさを見せ、6回に途中交代。その後のMRI検査で肉離れが判明した。右第1肋骨の疲労骨折で3カ月以上離脱し、8日に復帰したばかりだった。復帰後は7試合で打率.174、1本塁打、13三振と本来の状態には戻り切らないまま再び戦列を離れた。それでもジャッジは「できる限り早く」と、ポストシーズンを見据えて復帰への道を探っている。