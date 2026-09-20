電灯のスイッチに触れてはいけない…不摂生を重視する「ジャイナ教」の不思議な習慣

〈虫一匹〉、それどころか〈微生物〉でさえも殺してはならないという不殺生の教義を持つ「ジャイナ教」の信者たち。ストイックすぎるユニークな戒律、その背景となる思想とは…!?

歴史、教義から一般信徒の生活まで、興味尽きないユニークな宗教の〈実態〉日本における研究の第一人者が解説！新書初の本格的ジャイナ教の解説書!!

（本記事は、堀田和義『ジャイナ教』の一部を抜粋・編集しています）

電気は生き物か？

ここで、不殺生を重視するジャイナ教の出家修行者のちょっと変わった習慣を紹介しておきたい。私がこのことに気づいたのは、今から二〇年ほど前に、ラージャスターン州のラードゥヌーンに滞在していた時のことである。

ラードゥヌーンには、白衣派のテーラーパンタ派によって設立されたジャイン・ヴィシュヴァ・バーラティー大学がある。私はこの大学内のゲストハウスに三ヵ月ほど滞在し、キャンパス内にある僧院をしばしば訪れていた。

僧院では、日が沈む頃になるとアルハット・ヴァンダナー（アルハットに対する賞讃）と呼ばれる礼拝が行われ、近隣に住む信者たちが集まって来る。日没後のキャンパス内は真っ暗になるため、僧院でも電灯がつけられるのだが、通い始めて数日経った頃、電灯のスイッチを入れるのが必ず在家信者であることに気づいた。

最初は「お坊さんにやらせてはいけないので、在家信者が進んでやっているのだろう」くらいに思っていたが、在家信者がいない間はかたくなに電灯をつけない出家修行者の姿を見て、何か別の理由があるのかもしれないと考えるようになった。そしてその後、このぼんやりとした考えが確信に変わるような出来事に遭遇した。

電気に触れてはならない理由

テーラーパンタ派の人たちは出家修行者も在家信者もよく歌を歌う。礼拝の後などに、突然ある人が歌いだすと、他の人たちもそれに合わせて歌ったりするのだ。歌をレコーダーに録音して、それを聞かせてくれるようなこともあったが、そのような時も出家修行者が自らレコーダーを操作することはなかった。

ところがある時、操作方法が分からなくてまごついている人がいたため、出家修行者が操作したことがあった。そしてその直後に、「あっ、しまった」といった表情をして、慌ててそれを放り投げたのである。この時、「これは何か特別な理由があるに違いない」と確信した。

私が「なぜ、放り投げたんですか」と尋ねると、その出家修行者は、以前に教団内で「電気は火であるのか否か」という議論が起こったことを話してくれた。前述したように、地・水・火・風も生き物であると考えるジャイナ教では、もし電気が火であるならば、不用意に触れてはいけないことになる。

さらには、アーチャーリヤの命令により、電気が火であるのかどうかを出家修行者が研究し、その成果をまとめたという『電気は生きている火か？』というヒンディー語の本の存在を教えてくれた。

この本によれば、1966～67年頃に第九代アーチャーリヤのトゥルシー師がラージャスターン州のビーダーサルに滞在していた時、「電気は生き物であるのか否か」というテーマで三日間にわたる公開討論が行われたという。この時、トゥルシー師は最終的に「電気は生き物ではない」という立場を承認したが、出家修行者の行いには適用されなかった。

その後、第一〇代アーチャーリヤのマハープラッギャ師は、出家修行者のマヘーンドラクマールに、ジャイナ教聖典と科学の両方にもとづいてこの分野に関する本を書くよう命じた。マヘーンドラクマールは、出家する前にボンベイ大学で物理学を専攻して優秀な成績を収めており、この分野の研究に適していると考えられたのであろう。

彼は物理学や化学に関する書籍、インターネットなどから得た情報をもとに研究を進め、その成果を先の本にまとめ上げた。そして、この研究によって「電気は生き物ではない」という結論が得られた。

タブーは簡単には消えない

しかし最後に、行いという点から見れば、出家修行者は電化製品を使用せず、他者に使用させず、他者が使用するのを認めないのが適切であり、あくまでも在家信者のための使用であることが述べられている。そして、電気は生き物ではないという結論が出た後も、出家修行者が電化製品に触れることはない。

私が再び同じ出家修行者にその理由を尋ねてみると、彼は「電化製品に繰り返し触れたりすることで、それらに対する欲望、執着が生まれる可能性があるからだ」と説明してくれた。

この答えを聞いても釈然としなかった私は、一度タブー視されたものに対する抵抗感は、そう簡単には解消されないのかもしれないと考えて、自分を納得させた。今でも本当の理由は分からない。

いずれにしても、この問題は、長い伝統を持つ宗教が新しいものに触れた際に起こった反応の一例として興味深い。そして、古い聖典などに見られないものと出会った際に、科学に関する知識も動員して結論を出そうとした姿勢には、不殺生を徹底してきたジャイナ教らしさがよく表れている。

インドの全人口のわずか0.37パーセントという少数派にもかかわらず、インドの所得税収入全体の24パーセントを占め、インド社会において特異な存在感を示すジャイナ教教徒。

本書の引用元『ジャイナ教』では、歴史、教義から一般信徒の生活まで、興味尽きないユニークなジャイナ教の実態を徹底解説している。

全人口のたった0.3％でも所得税収は24%…知られざるインドのエリート集団「ジャイナ教」