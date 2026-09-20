「大惨事になり得る」日本代表前主将がまさか！出番ゼロで、“塩漬け”にされる危機。冬の退団に現地見解
リバプールで出場機会を得られていない遠藤航は、１月の去就が話題になっている。
アルネ・スロット体制になってから、チーム内での序列が下がっている遠藤。特に昨季は出番が減った。アンドニ・イラオラ監督の就任で好転が期待されたが、状況は変わっていない。むしろ、今シーズンはここまで公式戦で出場ゼロだ。
特に、トッテナムと対戦した直近のカラバオカップ３回戦は、ターンオーバーで遠藤に出場機会が回ってくることも予想されていた。だが、指揮官が起用したのは若手のジェームズ・マコーネルとトレイ・ナイオニ。交代で投入されることもなかった。
これを受け、イラオラの下で日本代表の前主将がピッチに立つことはほとんどなくなるとの見解は強まっている。そして契約が今季限りとあり、移籍金を得られる最後の機会となる１月の売却が騒がれ出した。
ただ、専門サイト『Anfield Watch』は、遠藤を手放し、さらに現有戦力にアクシデントがあれば、リバプールの中盤は苦しむと指摘。いずれにしても補強が必要との見方を示している。
９月18日、「夏にカーティス・ジョーンズが売却され、代役の獲得はなかった。そのため、リバプールは２人がケガをすれば、中盤が大惨事になり得る」と報じた。
「そのため、新戦力が加わるまで、エンドウの退団が先送りになるかもしれない。だが、冬のマーケットに向けて、リバプール補強部門の優先が、中盤の強化となることは確かだろう」
「エンドウの退団が決まったら、リバプールの中盤の選択肢は、ライアン・フラーフェンベルフ、アレクシス・マカリステル、ドミニク・ソボスライ、フロリアン・ヴィルツ、ナイオニ、マコーネルとなる。全員が健康を保てれば、機能するグループだ。しかし、リバプールが複数の大会で競っていくことを目指すのであれば、補強が必要となるだろう」
シーズン中は何があるか分からない。遠藤をめぐる状況が変わる可能性もある。だが、現状が続くなら、出場機会は期待できない見込みだ。退団もできなかれば塩漬けにされる危険もある。遠藤とクラブは、１月にどう動くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
アルネ・スロット体制になってから、チーム内での序列が下がっている遠藤。特に昨季は出番が減った。アンドニ・イラオラ監督の就任で好転が期待されたが、状況は変わっていない。むしろ、今シーズンはここまで公式戦で出場ゼロだ。
特に、トッテナムと対戦した直近のカラバオカップ３回戦は、ターンオーバーで遠藤に出場機会が回ってくることも予想されていた。だが、指揮官が起用したのは若手のジェームズ・マコーネルとトレイ・ナイオニ。交代で投入されることもなかった。
ただ、専門サイト『Anfield Watch』は、遠藤を手放し、さらに現有戦力にアクシデントがあれば、リバプールの中盤は苦しむと指摘。いずれにしても補強が必要との見方を示している。
９月18日、「夏にカーティス・ジョーンズが売却され、代役の獲得はなかった。そのため、リバプールは２人がケガをすれば、中盤が大惨事になり得る」と報じた。
「そのため、新戦力が加わるまで、エンドウの退団が先送りになるかもしれない。だが、冬のマーケットに向けて、リバプール補強部門の優先が、中盤の強化となることは確かだろう」
「エンドウの退団が決まったら、リバプールの中盤の選択肢は、ライアン・フラーフェンベルフ、アレクシス・マカリステル、ドミニク・ソボスライ、フロリアン・ヴィルツ、ナイオニ、マコーネルとなる。全員が健康を保てれば、機能するグループだ。しかし、リバプールが複数の大会で競っていくことを目指すのであれば、補強が必要となるだろう」
シーズン中は何があるか分からない。遠藤をめぐる状況が変わる可能性もある。だが、現状が続くなら、出場機会は期待できない見込みだ。退団もできなかれば塩漬けにされる危険もある。遠藤とクラブは、１月にどう動くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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