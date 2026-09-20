イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、サウジアラビアの首都リヤドなどを弾道ミサイルやドローンで攻撃したと主張しました。石油関連施設が標的となったとみられています。

サウジアラビアの首都リヤドでは19日、複数回、爆発音が聞かれ、国際空港の近くでは黒い煙が立ち上りました。

AFP通信によると、空港近くの燃料貯蔵施設で国営石油会社サウジアラムコのロゴが入った燃料タンクから火災が発生し、消防隊員が消火活動を行ったということです。

こうしたなか、フーシ派は19日に声明を出し、サウジアラビアの首都リヤドにある「重要施設」を弾道ミサイルやドローンなどで攻撃したと発表しました。

また、紅海沿岸の都市ヤンブーにあるサウジアラムコの施設も攻撃したとしています。

サウジ当局は「敵対的な航空上の脅威」があるとしてリヤドなどに警報を出しましたが、その後、「危険は去った」と発表。

サウジアラビア主導の連合軍はフーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃し、破壊したと明らかにしました。

フーシ派は、サウジアラビア軍によるイエメンへの空爆が続いていることへの報復だとしていて、「侵略が停止するまで標的とする」と警告しています。