『告白－25年目の秘密－』最終回 “爽太”松村北斗、渾身の告白→感動ラストに称賛「泣けた」「余韻が半端ない」（ネタバレあり）
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の最終回が19日に放送され、感動的なラストシーンを迎えると、ネット上には「完璧な告白で泣けた」「余白が心地良すぎる」「もーー余韻が半端ない」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】麻里子（岡崎紗絵）と再会した爽太（松村北斗）『告白－25年目の秘密－』最終回より
野瀬化粧品に務める爽太（松村）は、25年間に渡り思いを寄せる麻里子（岡崎紗絵）の実母・恭子を殺害した真犯人を突き止める。恭子を自殺に見せかけて殺害したのは、事件当時18歳だった佐倉泰輔（玉山鉄二）だった。
一方、麻里子は父・銀次郎（石黒賢）から、25年間ひた隠しにしてきた継母・サユリ（水野美紀）との“秘密”を聞かされ動揺。そんな麻里子に泰輔から連絡が入る。麻里子は、泰輔の呼び出しに応じて彼のアトリエへ向かう…。
その後、逮捕された泰輔はすべての罪を自白。一方、爽太は野瀬化粧品を退職し、麻里子の前から姿を消す。そこから1年後。爽太の姿は東京から離れた港町にあった。彼は麻里子と距離を置き、港町で新生活を送っていたのだ。
そして迎えたラストシーンでは、爽太が麻里子と偶然の再会を果たす。麻里子を目の前にして、爽太の脳裏には25年の思い出が駆け巡る。彼は麻里子を好きになったことでたくさんの幸せをもらったと打ち明けながら、彼女との“運命”を期待していたと語る。そして晴々とした表情で「好きでした！ 25年、ずっと好きでした！」と告げる。
彼の告白を聞いた麻里子は「あなたは、私の運命の人じゃない」と言いつつ“運命の人”は偶然、目の前に現れるのではなく、時間をかけて“運命の人”になっていくものだと話す。そして「だから…あなたは運命の人じゃない…まだ！」と応えるのだった…。
爽太と麻里子が2人で歩んでいくことを予見させる感動的なラストを迎えて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「告白シーン…めっちゃ感動した」「これ以上ない完璧な告白で泣けた」「余白が心地良すぎるラスト」「ハッピーエンドだぁ～!!」「爽やかなラスト最高」「もーー余韻が半端ない」などの声が相次いだ。
【写真】麻里子（岡崎紗絵）と再会した爽太（松村北斗）『告白－25年目の秘密－』最終回より
野瀬化粧品に務める爽太（松村）は、25年間に渡り思いを寄せる麻里子（岡崎紗絵）の実母・恭子を殺害した真犯人を突き止める。恭子を自殺に見せかけて殺害したのは、事件当時18歳だった佐倉泰輔（玉山鉄二）だった。
その後、逮捕された泰輔はすべての罪を自白。一方、爽太は野瀬化粧品を退職し、麻里子の前から姿を消す。そこから1年後。爽太の姿は東京から離れた港町にあった。彼は麻里子と距離を置き、港町で新生活を送っていたのだ。
そして迎えたラストシーンでは、爽太が麻里子と偶然の再会を果たす。麻里子を目の前にして、爽太の脳裏には25年の思い出が駆け巡る。彼は麻里子を好きになったことでたくさんの幸せをもらったと打ち明けながら、彼女との“運命”を期待していたと語る。そして晴々とした表情で「好きでした！ 25年、ずっと好きでした！」と告げる。
彼の告白を聞いた麻里子は「あなたは、私の運命の人じゃない」と言いつつ“運命の人”は偶然、目の前に現れるのではなく、時間をかけて“運命の人”になっていくものだと話す。そして「だから…あなたは運命の人じゃない…まだ！」と応えるのだった…。
爽太と麻里子が2人で歩んでいくことを予見させる感動的なラストを迎えて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「告白シーン…めっちゃ感動した」「これ以上ない完璧な告白で泣けた」「余白が心地良すぎるラスト」「ハッピーエンドだぁ～!!」「爽やかなラスト最高」「もーー余韻が半端ない」などの声が相次いだ。